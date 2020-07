México: Fiesta de cumpleaños con 800 invitados desata un despliegue policial

Foto: Referencia

En medio del brote de coronavirus en México, una familia decidió celebrar el cumpleaños número 15 de una hija con una fiesta, que tuvo alrededor de 800 invitados, informa Excelsior.

El evento se realizó en la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Pabellón de Arteaga, ciudad de Aguascalientes, durante el pasado fin de semana. Hasta allí llegó personal de la Guardia Sanitaria y la Policía Municipal, quienes pusieron fin a la fiesta.

"Me pidieron que los sacara y yo les dije yo no puedo sacarlos, ¿cómo les voy a quitar su plato? entonces ahí convivimos, me dieron chance hasta las seis, pero pues yo seguí porque la gente llegaba y llegaba, entonces yo decía, ¿cómo los dejó fuera y sin comer?", comentó a la prensa Martha Magdaleno Rubalcaba, madre de la adolescente y organizadora del evento.

La mujer aseguró que había puesto a disposición elementos de cuidado sanitario como alcohol en gel y tapabocas, pero muchos de los invitados ya lo llevaban en el cuello, reconoció Rubalcaba.

Los invitados la pasaron bien

Y añadió: "En el salón les puse su gel, por si acaso, pero la gente dice al cabo nos vamos a morir, Dios es bien grande si es nuestro destino morir de esto, de esto nos vamos a morir".

La madre de la cumpleañera dijo a la prensa que tanto ella como los invitados la pasaron bien, a pesar de que a cada rato los funcionarios municipales querían poner fin a la fiesta. "Nos querían parar, pero la gente andaba contenta", afirmó.

Según trascendió, las autoridades le pusieron una hora límite para que acabara el evento, pero en vista de que seguían llegando invitados, decidieron dar por finalizada la fiesta antes de la hora pactada.

La ciudad de Aguascalientes acumula 4.976 casos positivos y 268 muertes por covid-19 desde que comenzó la crisis sanitaria en el país.