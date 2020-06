Brasil declara emergencia fitosanitaria ante posible llegada de plaga de langostas

El Ministerio de Agricultura informó de que estas langostas han estado en el país desde el siglo XIX / Fotografía: CNN

El Ministerio de Agricultura de Brasil ha decretado la emergencia fitosanitaria en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catalina, ambos en el sur del país, ante la posibilidad de que se vean afectados por una nube de langostas que se encuentra en el norte de Argentina.

La nube de langostas está a 130 kilómetros en línea recta del municipio de Barra do Quaraí, en Río Grande do Sul y los meteorólogos aseguran que su llegada a Brasil dependerá de las condiciones climáticas en el sur en estos próximos días. Sin embargo, los pronósticos del tiempo anuncian lluvias, así que en un principio no deberían entrar grandes cantidades.

"Tenemos la esperanza de que si llega algo de esa nube a Brasil, llegué de forma disminuida", explicó la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa da Costa Dias. Asimismo, añadió que la emergencia fitosanitaria es una medida preventiva y que el monitoreo que se está realizando indica que "la plaga se quedará por ahora en Uruguay".

Aviación agrícola

Por el momento, el Sindicato Nacional de Empresas de Aviación Agrícola (Sindag) ha puesto a disposición del Gobierno 426 aviones de aspersión, para combatir esta plaga de la especie Schistocerca cancellata.

"La aviación agrícola es considerada mundialmente como una de las principales armas en la lucha contra las nubes de langosta", explicó Gabriel Colle, director ejecutivo de Sindag. El sindicato colgó en su página de Facebook un vídeo de la plaga y aunque no se especifica el lugar, aparentemente es Argentina.

Por otro lado, el ministerio ha pedido a las autoridades competentes realizar monitoreos de los cultivos y guiar a los agricultores para adoptar las medidas que sean necesarias a la hora de controlar la plaga, que puede recorrer hasta 150 kilómetros en un solo día.

Además, el Ministerio de Agricultura informó de que estas langostas han estado en el país desde el siglo XIX y causaron grandes pérdidas en los cultivos de arroz en el sur del país, en las décadas de 1930 y 1940, pero desde entonces no se han formado nubes en Brasil, informó RT.