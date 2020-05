Transportistas en Colombia denuncian falta de ingresos ante pandemia

Gremios del transporte en Colombia denunciaron la ausencia del Estado para sostener las actividades económicas / Fotografía: @PildorasP

Los trabajadores del sector transporte intermunicipal exigieron este miércoles al Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, la reapertura de sus actividades laborales, tras no contar con auxilios estatales para mantener las recomendaciones sanitarias de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el gremio de conductores intermunicipales denunció que cientos de trabajadores a nivel nacional han sido despedidos de sus cargos, toda vez que el Gobierno colombiano no ha entregado auxilios económicos a las empresas de transporte para mantener sus actividades económicas.

Crecimiento de la desigualdad social

Uno de los voceros y organizador de la movilización pacífica, Óscar Gómez, expresó en entrevista para un medio local que el sector transporte es uno de los más afectados en el país suramericano a causa de la emergencia sanitaria.

"Hace dos meses no estamos recibiendo ingresos, no tenemos cómo mantenemos, no tenemos como sostener nuestros vehículos y no tenemos como sostener a nuestras familias" expresó Gómez.

#ENVÍDEO | El gremio de conductores intermunicipal de #Colombia🇨🇴, protestan por la suspensión del servicio a causa de la #Covid19



Varios aseguran que han sido despedidos y que no tienen ingresos para sus familias



👉https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/OqTZ3OSvgI — teleSUR TV (@teleSURtv) May 27, 2020

Las movilizaciones de los trabajadores también exigieron al Ejecutivo, la reducción de los precios del combustible, así como los costos en los peajes de conexión de ciudades.

Por su parte, el senador del partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, señaló que el presidente Duque, ha abandonado a los sectores menos favorecidos del país, generando crecimiento en la desigualdad social.

Desde la mañana de este miércoles, con banderas rojas en los buses, las empresas de transporte intermunicipal de todo el país se movilizaron para solicitar al Gobierno Nacional que se reactive el transporte de pasajeros por tierra. tierra. pic.twitter.com/rFpquyl0HN — Píldoras Politicas (@PildorasP) May 27, 2020

“Cada vez más sectores, de trabajadores y empresarios, expresan sus gravísimos problemas y claman para que el gobierno los respalde en serio en respuesta a su doloroso empobrecimiento” afirmó Robledo, en su cuenta de twitter, informó Telesur.