Cuba insiste en fortalecer medidas de control contra el nuevo coronavirus

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, doctor Francisco Durán, explicó este martes que es el momento de consolidar y arreciar las medidas de control para evitar nuevos brotes de la enfermedad en la isla.

Durán resaltó que hay provincias en el territorio que hace más de 15 días no reportan casos confirmados a la enfermedad, lo que demuestra el control que se está desarrollando, aunque esto no significa abandonar las medidas de control por ser este el momento más peligroso.

Al cierre del lunes 18 de mayo, Cuba reporta seis días consecutivos sin fallecidos a la COVID-19. Se estudiaron 1688 muestras para detectar el coronavirus resultando 6 positivas, para un acumulado total de 1.887 personas diagnosticadas con la enfermedad.

El doctor Durán refirió que 943 personas diagnosticadas en Cuba son asintomáticos en el momento del diagnóstico de la enfermedad, aunque después desarrollan los síntomas.

Del total de pacientes, 260 se encuentran estables, se mantiene la cifra de fallecidos en 79 hasta la fecha y dos evacuados. Asimismo se dieron 33 altas al cierre del lunes para un acumulado de 1.538 pacientes recuperados. Se informó además de un paciente en condición crítica y siete graves.

Expresó que no se ha encontrado ninguna información que avale sobre una nueva cepa del coronavirus, enfermedad cambiable que no se descarta pudiera surgir, "pero no es el caso ahora", destacó el doctor Durán informó Telesur.