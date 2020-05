Honduras aumenta a 1.972 en casos de coronavirus

Foto: La pandemia de COVID-19 dejó este domingo 142 nuevos casos en Honduras. / Salud con lupa.

La pandemia de COVID-19 dejó este domingo 142 nuevos casos en Honduras, lo que elevó el total de contagios desde que la enfermedad llegó al país a 1.972, mientras las víctimas mortales por dicho virus se mantienen en 108 casos.

Este día se realizaron 432 pruebas, de las cuales 142 personas resultaron positivas en coronavirus, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) indicó en cadena de televisión y radio.

De los nuevos diagnosticados hoy, 81 proceden del departamento de Cortés, en el norte de Honduras, y 39 en Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, añadió.

El tercer departamento con más positivos registrados hoy fue Choluteca, con 7, seguido de Comayagua (6), Valle (5), Yoro (2), Lempira y Olancho, con un caso cada uno.

El Sinager señaló que, del total de los infectados, 253 están hospitalizados, de ellos 6 están en estado grave, 11 en la sala de cuidados intensivos y 236 en condición estable.

Anunció además que hoy no se reportan nuevas muertes por la enfermedad, por lo que los decesos se mantienen en 108.

Hasta la fecha, la cantidad de altas otorgadas tras superar el coronavirus es de 203, según las cifras oficiales.

Lea además: Ecuador sobrepasa las 2 mil muertes por coronavirus

Las autoridades hondureñas extendieron hoy la alerta roja hasta el próximo 17 de mayo a causa de la emergencia sanitaria y ampliaron también el toque de queda absoluto indefinido en tres regiones de esa nación.

La medida rige en Cortés y en los municipios de El Progreso (Yoro) y Las Vegas, en el departamento de Santa Bárbara.

El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, dijo hoy que la persona que sale de su casa sin utilizar mascarilla es "cómplice de la muerte por COVID-19" de otra gente.

“Los irresponsables que salen a la calle sin la mascarilla, esos que no buscan las medidas de bioseguridad, esos no tienen a Cristo vivo”, subrayó el religioso durante una misa sin fieles que ofició en la Basílica Menor de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

Estas personas que no utilizan mascarilla al salir de su vivienda también "son cómplices de que otros vayan a perder la vida”, enfatizó Rodríguez.

Señaló que nadie es tan pobre como para no poder colaborar en el combate de la pandemia de coronavirus y las personas que piensan de esa manera les pidió "colaborar no saliendo de casa si no lo necesita".

"Aunque seas muy pobre puedes pedir una mascarilla y ponértela, con eso estás siendo solidario para que no se transmita el mal y no mueran otros hermanos”, destacó el cardenal hondureño.