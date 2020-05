Somoto: Familia aclara muerte de ser querido, "no murió por coronavirus"

Foto: El pasado 8 de mayo, perdió la vida el reconocido ciudadano somoteño Juan Carlos Pineda Menjibar tras sufrir por muchos años de complicaciones provocadas por la diabetes. / Erick Barrantes TN8.

El pasado 8 de mayo, perdió la vida el reconocido ciudadano somoteño Juan Carlos Pineda Menjibar tras sufrir por muchos años de complicaciones provocadas por la diabetes, así lo afirma la familia tras la información que circula en las redes sociales que Pineda Menjibar fue víctima de la pandemia provocada por el virus COVID-19.

El mismo día tras conocer de la muerte de Pineda, seis audios circulaban masivamente por Whatsapp, asegurando que Juan Carlos se convirtió en la primer persona reconocida de Somoto que muere por el coronavirus.

La familia con el dolor que embarga la pérdida de su ser querido decidió dar un alto a las mentiras que circulan, acusando directamente a la abogada Claudia Marieta Medina de haber circulado información falsa.

Medina es una de las muchas personas que se han dedicado a difamar a las familias aprovechando la pandemia del coronavirus para asegurar que en Nicaragua hay cientos de personas contagiadas.

Los familiares del occiso exigen que no confundan la política con el dolor de las familias, piden a quienes quieran ganar protagonismo político que usen otras herramientas, pero que no utilicen el dolor de una familia.

De tu interés: Desalmado hombre ataca con desarmador a otro sujeto por celos

“Mirá, Juan Carlos murió de coronavirus” se escucha en el audio, aduciendo que el señor William Aragon quien según eran buenos amigos con el occiso, le confirmó ese dato a la señora Medina.

“Nosotros deberíamos estar ahorita concentrados en el dolor, estar orando por él, pero bueno esta señora disque abogada, no sé si es abogada realmente, en sus audio dice cosas que no tienen fundamentos, no tiene base”, expresó Ena Lisseth Ardón Marnjibar, hermana mejor del occiso.

“Lo que está haciendo la Marieta Medina es algo muy grave, porque ella no sabe y esto lo vamos hacer legalmente porque ella tiene que demostrar de dónde saca esto”, afirmó Luis Menjibar, hermano del fallecido.

“Nosotros como familia sabemos que esta pandemia es mundial y como familia tómanos nuestras medidas, ustedes creen de que nosotros vamos hacer irresponsables de estos niños, de exponerlos a esta terrible enfermedad, incluso el mismo Juan Carlos si él se hubiera dado cuenta de que él tenia esa enfermedad, lo primero que hubiera hecho era aislarse porque el ama a sus hijos, a su familia” expresó Nilska Irene Pineda Menjibar, hermana del Occiso.

En Nicaragua en los últimos días circula información en medios de comunicación y redes sociales sin fundamentos acusando a familias de ser portadores del COVID-19, además están pendientes de cada uno de los fallecidos para señalar que son víctimas de la pandemia.