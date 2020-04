Costa Rica abrirá este martes cines, gimnasios y escuelas de natación

Esta fue una de las principales medidas anunciadas este lunes por el por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada / Fotografía: Revista Summa

Desde este martes 28 de abril y hasta el 15 del mismo mes los ciudadanos costarricenses podrán regresar al cine, lugares para practicar o entrenar deportes sin contacto, gimnasios y escuelas de natación entre semana y bajo ciertas condiciones. La restricción vehicular se mantendrá sin cambios hasta el 15 de mayo.

Esta fue una de las principales medidas anunciadas este lunes por el por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. Las medidas serán graduales y dependerán del comportamiento de los casos y de ser necesario se implementarán restricciones nuevamente. El 11 de mayo se evaluarán si hay más cambio.

Frente a los nuevos lineamientos dados por el Ministerio de Salud para iniciar una nueva etapa de funcionamiento por el COVID-19, les pido disciplina. Si el comportamiento no es el oportuno, echaremos atrás las nuevas medidas. Necesitamos del compromiso colectivo para el éxito. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) April 27, 2020

Las medidas

Estas son las disposiciones para el funcionamiento de los siguientes establecimientos entre semana de 5 a.m. a 7 p.m.

*Cines y teatros con medidas de separación de asientos de mínimo 2 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica.

*Establecimientos para práctica o entrenamiento de deportes sin contacto, con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%).

*Gimnasios con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%), con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo.

Escuelas de natación, con una reducción de su capacidad máxima de ocupación normal al veinticinco por ciento (25%).

Además se habilitará los fines de semana de 5:00 am a 7:00 pm.

*Los salones de belleza y barberías, con un aforo al cincuenta por ciento (50%) según capacidad máxima y únicamente con cita previa.

*Venta al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y motocicletas, con un aforo al cincuenta por ciento (50%) según capacidad máxima de ocupación

Estacionamientos o parqueos.

La restricción vehicular se mantendrá sin cambios. En horario diurno aplicarán de 5 a.m. a 7 p.m, con distribución de placas, la restricción total vehicular nocturna será de 7 p.m. a 5 a.m., salvo excepciones y los fines de semana las placas terminadas en números impares podrán transitar los días sábados y las pares los días domingo de 5 a.m. a 7 p.m.

También se dio a conocer una lista de lineamientos generales que señala que cada lugar de actividad humana deberá:

*Verificar de forma constante que los protocolos se estén aplicando en todos sus ámbitos internos, con enfoque de mejora continua.

*Personas con síntomas o signos de resfrío o gripe tienen prohibido asistir a lugares de trabajo, de estudio o de reunión.

*El teletrabajo debe ser permanente en todos los extremos posibles.

Contar con un protocolo de actuación ante la presencia de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, de tal forma que se pueda contar con una atención oportuna al mismo.

*Contar con un mecanismo de comunicación interna para mantener actualizado a todos los funcionarios, clientes o miembros, sobre cualquier modificación o actualización de las medidas internas o generales, informó El Diario de Hoy.