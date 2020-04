Entregan títulos de propiedad a familias del departamento de Rivas

Foto: Técnicos de la PGR hacen entrega de títulos de propiedad a familias de Rivas / TN8

El Gobierno de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República, continúa garantizando seguridad jurídica a las familias de Rivas que urgían de su título de propiedad, que ahora las acreditan como dueñas legítimas de sus terrenos.

En este sentido la PGR en conjunto con Juventud Sandinista 19 de Julio, en el departamento de Rivas, se encuentra entregando casa a casa los 138 títulos de propiedad a igual numero de protagonistas, quienes tenían años esperando este importante documento, que les asegura el bien inmueble al estar incrito legalmente ante el registro de la propiedad.

Documento que significa seguridad

Foto: Acto de entrega de documento legal a una mujer habitante de Rivas, como parte de la restitución de derechos / TN8

"Dándole la gracias a Dios en primer lugar, después a nuestro Comandante Daniel que se ha puesto las pilas con nosotros su pueblo, nunca nos imaginamos que iban a salir tan rápido. Es una gran ayuda esto porque además de garantizarnos seguridad a nostros como padres de familia, también a nuestros hijos, porque si yo me muero ya nadie me los va a sacar. Ya puedo decir con mucho orgullo esto es mío, muy feliz me encuentro", mencionó Jessica Hurtado Ulloa, beneficiada con su título de propiedad.

La Procuraduría General de la República estará realizando la entrega de los títulos de propiedad este martes y miércoles en Rivas, Buenos Aires, Altagracia y Moyogalpa.

Las autoridades aseguran que en los proximos meses las personas que aún no reciben este importante documento, serán también protagonistas de esta restitución de derechos.

Estas acciones que realiza el Gobierno es para llevar tranquilidad y seguridad a las familias de todo el país. La entrega de títulos se está haciendo de forma simultánea en distintos municipios, en el que las familias comparten el sentir de satisfacción y alivio, al saber que tienen el terreno en su nombre y con ello pueden hacer cualquier tipo de trámite, desde inversiones hasta herencias para sus hijos.