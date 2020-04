Médico fallecido por coronavirus en Costa Rica contagió a 81 personas

El galeno tenía 54 años de edad y trabajaba en el Hospital San Rafael de Alajuela. I Fotografía: @nacion

Este lunes murió el médico ginecólogo cubano de apellido Albernas a causa de COVID-19, quien, según indicó Daniel Salas, ministro de Salud de Costa Rica contagió a 81 personas más.

El galeno tenía 54 años y trabajaba en el Hospital San Rafael de Alajuela. Padecía de hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo y otros males que agravaron su condición. DIARIO EXTRA supo que, debido al impacto del virus, el médico llegó a presentar una lesión renal severa.

“Este fue el paciente catalogado como cero, de él se derivaron 81 casos secundarios. Fue diagnosticado e ingresado a Cuidados Intensivos del Hospital México desde el 6 de marzo, el 7 de abril ya había dado negativo con presencia del virus”, externó Salas.

Albernas se habría contagiado del virus cuando, a finales de marzo, viajó a Panamá para recoger a su tía de 73 años, quien venía de Cuba. Además, era familiar de la maestra de la Escuela Reverendo Francisco Schmitz en El Porvenir de Desamparados que también dio positivo, al igual que sus hijos y aparentemente del mismo modo el esposo de esta.

Disminuyen contagios

La cantidad de personas contagiadas con COVID-19 sigue siendo baja, este lunes solamente aumentó en dos personas para un total de 662 afectados. Con el médico y el adulto mayor fallecido el domingo, ya se contabilizan 6 decesos, además de 124 recuperados.

Pese a las cifras, el titular de Salud hizo un llamado a la población para no debilitar las medidas, ya que un paso en falso puede causar contagios masivos que saturarían los servicios hospitalarios, aspecto que se ha evitado desde que se confirmó el primer caso el 6 de marzo anterior.

“La gran mayoría de las personas no hemos estado expuestas al virus, en este momento podemos estar caminando por una cáscara de huevo que puede romperse y aumentar los casos. No hay que bajar la guardia, ya estamos trabajando en un plan para retomar una vida con el virus bajo protocolos estrictos”, apuntó Salas.

“Debemos acostumbrarnos a una nueva vida, hemos venido haciendo las cosas bien, pero hay que ser consistentes y no desalinearnos, no podemos decir que volvemos a una vida normal, no se nos puede olvidar mantener el distanciamiento social ni el lavado de manos antes de tocarnos la cara”, informó DIARIO EXTRA.

Así va el COVID-19

Casos confirmados: 662

Personas fallecidas: 6

Personas recuperadas: 112

Pruebas aplicadas: 10.879

Mujeres afectadas: 317

Hombres afectados: 345

Extranjeros contagiados: 56

Ticos contagiados: 606

Casos descartados: 7.236

Adultos afectados: 598

Adultos mayores afectados: 32

Menores de edad afectados: 32

Rangos de edad: de 1 a 87 años

Hospitalizados: 13

En salón: 5

Cuidados Intensivos: 8

Rango de edad UCI: de 44 a 75 años