"Me mandan de una agencia a otra": Salvadoreños se quejan al no lograr retirar bono

Fotografía: Twitter

María Estebana volvió por segunda vez a una agencia bancaria con la esperanza de recoger sus $300 de subsidio por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ella da por hecho que, quizá, este martes volverá a su casa sin la ayuda prometida por el Gobierno salvadoreño.

La señora no logró hacer efectivo su retiro en un banco del centro de San Salvador, debido a que le expusieron que el dinero fue depositado en su cuenta de ahorro y que debía acudir a otra agencia.

“Fíjese que desde ayer (lunes) ando en estas vueltas y no he podido sacar el dinero. Me mandan de una agencia a otra, y pues ya no sé qué más hacer”, relató.

Este es el ambiente a las afueras de algunos bancos de Soyapango, para poder cobrar el bono de $300 dólares que otorgará el Gobierno a 1.5 millones hogares durante esta cuarentena por la emergencia del #COVID19. pic.twitter.com/R1HMjUkjHO — TCS Noticias (@tcsnoticias) March 31, 2020

Una de las empleadas del banco al que acudió María Estebana verificaba si las personas aparecían beneficiadas con el subsidio e indicaba a algunos clientes que su retiro sería efectivo en otra agencia.

Te puede interesar: Cancillería de Costa Rica no cuenta con dinero para repatriar a ticos en Estados Unidos

Mientras escuchaba esa recomendación, María Estebana lamentó la falta de coordinación, ya que ella salió a las 5:30 de la mañana y había sido en vano.

Peticiones de María del Carmen Zepeda en las afueras del Cenade en #SanMiguel. pic.twitter.com/u0nR7RQXAV — LPGDepartamentos (@LPGDptos) March 30, 2020

El descontento de otros de los beneficiados se debía al cambio de fechas de retiro del subsidio. Wendy Martínez viajó desde San Martín porque en la primera verificación le aparecía que este martes le correspondía realizar el retiro del subsidio.

“Yo vine de por gusto. Me aparecía el 31 de marzo, pero ahora me lo mira la del banco y me dice que tengo que regresar hasta el 13 de abril, ni modo”, lamentó la señora.

Delmi Cruz, Sara Portillo y Sonia López vivieron la misma situación.

Aglomeración y frustración en Ciudad Arce

#ElSalvador Agentes de la PNC han rociado gas pimienta sobre las personas que intentan ingresar al centro comercial Unicentro Soyapango para cobrar los $300 otorgados por el Gobierno. La situación se ha salido de control en la zona. pic.twitter.com/igWfDtCXel — @elsalvadorcom (@elsalvadorcom) March 30, 2020

Pobladores del municipio de Ciudad Arce, en La Libertad, hacían una enorme fila, donde no se cumplía el distanciamiento social.

La gerencia de la caja de crédito optó por entregar número a 200 personas para retirar el subsidio.

Al filo de las 11:50 de la mañana, a través del megáfono de una patrulla policial se anunciaba que el dinero se había terminado y que debían desalojar y volver hasta el miércoles por la mañana. La frustración de los ciudadanos fue evidente, pues en muchos casos salieron de sus casas en horas de la madrugada.

A un lado de la cola estaba María Lucía, de 74 años. Ella tenía el número 147. El dolor de cabeza y oído la obligaron a sentarse en una acera a la espera de su turno.

La señora contó que estaba en el lugar desde las 5:00 de la mañana. “Mi hija estaba haciendo cola por mí, porque yo ya no aguanto este dolor. Ahora que dicen que ya no hay dinero todo fue por gusto”, se quejó la adulta mayor.

Ante el anuncio, María y su hija no tuvieron otra opción que volver hasta su hogar. “Quizá mañana vamos a venirnos más temprano para tener esto ya, pero que ha costado este dinerito”, indicó.

Abarrotado luce a esta hora el parque Antonio José Cañas, de #SanVicente. Personas hacen largas filas para retirar el subsidio que brinda el Gobierno. Dos agencias bancarias en esta cabecera no están atendiendo pese que se informó que estarían habilitadas todas. pic.twitter.com/UQzyYu7Xmo — LPGDepartamentos (@LPGDptos) April 1, 2020

Junto a María estaba doña Isidra, de 76 años. Ella también volvió a su casa sin el dinero prometido. La señora tenía la esperanza de que por ser de la tercera edad la atenderían. “Me dijeron que ya no hay números pero tenía la esperanza de lograrlo, pero de por gusto. Voy a tener que esperar otro día”, dijo.

Salimos de las casas bien temprano y nos dicen que ya no hay dinero. Pedimos (al Gobierno) que manden más dinero a los bancos que están fuera de las zonas céntricas para no perder el tiempo y con hasta peligro de contagios”, detalló un poblador.

Caos y desesperación se vivió el primer día de entrega del subsidio

Este es el ambiente en las afueras del CENADE de Santa Tecla, La Libertad. Cientos de personas se están retirando del lugar, después que el Presidente Nayib Bukele ordenara el cierre de todas las oficinas a nivel nacional. Vía @alvaroalejandr2 pic.twitter.com/EIFIF4RAEZ — Telenoticias21 GMV (@TN21sv) March 30, 2020

La entrega de los $300 que ofreció el Gobierno a las familias afectadas por la cuarentena domiciliar nacional ante el coronavirus comenzó el 30 de marzo en medio de un caos.

Ese día, las calles de El Salvador lucieron abarrotadas de personas que al resultar favorecidas con el subsidio buscaban cobrar el dinero en las agencias bancarias y quienes no salieron beneficiadas optaron por aglomerarse en las afueras de las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios (Cenade), informó El Diario de Hoy.