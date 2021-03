Fisiculturista sufre una grave lesión al tratar de levantar demasiado peso (VIDEO)

Foto: Su entrenador, Larry Wheels, publicó el video en su cuenta de Instagram/IG

Ryan Crowley, joven de 23 años y promesa del culturismo, sufrió una lesión grave durante una sesión de ejercicios el pasado fin de semana.

Su entrenador, Larry Wheels, publicó el video en su cuenta de Instagram, que muestra el momento en que el pectoral derecho de Crowley se deforma completamente al intentar levantar las pesas. Aunque no se aclaró cuántos kilos estaba intentando elevar, es evidente que no estaba preparado físicamente para soportar esa carga.

Después del incidente Wheels puso en marcha una recaudación de fondos para cubrir los gastos de la operación de Crowley.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

A su vez, Crowley publicó posteriormente una imagen del hematoma, producto de la lesión.

El pasado domingo el fisicoculturista reveló que la operación concluyó con éxito, a pesar de que duró cuatro horas, en vez de solo una. "Tomó más tiempo de lo esperado porque [el cirujano] tuvo que reconstruir completamente mi pectoral porque me arranqué el tendón del hueso", escribió Crowley, además de expresar su enorme gratitud con todos los que ayudaron a recolectar el dinero necesario para la intervención quirúrgica.

Recuperación

"Solo quería comenzar diciendo un ENORME agradecimiento a todos los que me han donado, me han enviado mensajes y me han enviado todo su amor y mejores deseos. Realmente no podría haber pasado por esto sin todo su apoyo. Todo significa mucho para mí", escribió en su cuenta de instagram.

"Me operaron anoche y ahora me estoy recuperando. La cirugía sólo debía durar 1 hora, pero desafortunadamente tomó 4 horas. Me tomó más tiempo de lo esperado porque el Dr. Shine tuvo que reconstruir completamente mi pectoral mientras yo arrancaba el tendón del hueso y luego el músculo del tendón. También tuve un pequeño desgarro en mi bíceps. El Dr. también tuvo algunos problemas para volver a colocar el tendón debido a que mis huesos eran tan densos que me rompieron las herramientas que se usaban para volver a colocar el tendón. Ahora estoy en el hospital unos días más. Ojalá pueda comenzar mi rehabilitación en unas semanas. Ahora descansamos y nos ponemos en camino hacia la recuperación", concluyó.