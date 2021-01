"¡Vamos, levántate!": Médicos echan a paciente que "fingía" dolor en Canadá

Foto: La dolencia no estaba relacionada con su enfermedad mental/Captura

Un paciente se vio obligado a salir gateando del Hospital Humber River de Toronto (Canadá), después de que el personal del establecimiento desestimó las quejas de su dolor en las piernas. El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad y las imágenes fueron publicadas recientemente por CBC.

David Pontone, de 45 años, había acudido a emergencias del centro médico debido a fuertes molestas en sus piernas. "No hay palabras para describir lo que pasé esa noche", comentó el hombre a Go Public tras señalar que "el dolor era insoportable" y que "caminar correctamente era imposible".

En ese entonces, el paciente también comentó a los médicos que tomaba medicamentos para el trastorno afectivo bipolar. Sin embargo, esta información ocasionó que el personal del hospital creyera que Pontone estaba fingiendo.

Entre otros detalles, el paciente comentó que cuando llegó al hospital le realizaron una resonancia magnética y al no encontrar nada inusual "empezaron a decir: '¡vamos, levántate! ¡estás bien, no te pasa nada!'". No obstante, Pontone no podía ponerse de pie y fue escoltado por una enfermera hasta la salida.

El padecimiento

Días después, un psiquiatra determinó que la dolencia no estaba relacionada con su enfermedad mental. Un neurólogo de otro hospital determinó que el paciente sufría el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca los nervios del cuerpo.

Aunque el incidente ocurrió en abril de 2018, las imágenes de las cámaras de seguridad pudieron obtenerse recientemente tras una larga batalla legal. "Fui maltratado. Se me diagnosticó mal. Nunca se debe repetir, con ninguna persona", agregó el hombre.

Por su parte, un portavoz del hospital Humber River señaló que el establecimiento estaba "profundamente preocupado" por la experiencia de Pontone y que se tomaron las acciones "correspondientes" con el personal involucrado. Mientras tanto, Go Public conoció que la enfermera que escoltó al hombre fue despedida.