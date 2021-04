Día Mundial del Arte ¿Cómo distinguir qué es arte y qué no? / Nicaragua Diseña

Cada año, el 15 de abril, se celebra el Día Mundial del Arte de 2021, una fecha muy especial que contribuye a reforzar los vínculos que tenemos con las creaciones artísticas y que nos enseña a valorar la importancia de las diferentes disciplinas artísticas para la sociedad: la Arquitectura, la Escultura, la Pintura, la Literatura, la Música, la Danza y el Cine.

Para celebrar este día, es habitual que diversos museos y talleres organicen eventos con exposiciones dedicadas al arte o conferencias para hablar de la relevancia del arte en nuestras vidas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Arte

El Día Mundial del Arte se conmemora el 15 de abril desde el año 2012. Esta fecha es elegida como homenaje al nacimiento de uno de los mayores artistas del mundo, uno de los polímatas más reconocidos: pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta… Hablamos del gran Leonardo Da Vinci, el hombre del Renacimiento.

Para reconocer su importancia, el Día Mundial del Arte fue declarado por la UNESCO, más concretamente por la Asociación Internacional del Arte (IAA) en el año 2012. Aparte de reconocer la grandiosidad del arte, sobre todo se ensalza la importancia del pensamiento creativo para la humanidad. Es decir, esta jornada fomenta la conciencia de la actividad creativa en todo el mundo.

Todas las expresiones artísticas aumentan la concentración, el pensamiento complejo, la imaginación y la creatividad. Asimismo, promueven la autoestima, la tolerancia y la ética, fomentando el interés por todo lo que nos rodea. ¡Hay arte en todas partes! Solo hay que saber mirar con los ojos adecuados.

¿Cómo distinguir qué es arte y qué no lo es?

Normalmente, quien dictamina qué es arte de lo que no lo es, es el tiempo. Es decir, será el tiempo el que decida si una obra es representativa e importante para la sociedad o no lo es. No obstante, tenemos en cuenta unos criterios básicos para determinar si una obra puede ser considerada “arte”:

Que transmita sentimientos o provoque emociones. Algo nos tiene que mover por dentro al contemplar una creación artística, sea del tipo que sea.

Que el artista domine alguna técnica especial o lleve a cabo algún método único. Por ejemplo, en el cine, el ángulo de los planos; en la pintura, una técnica pictórica en concreto; en la fotografía, el encuadre, etc.

Que sea única y original, es decir, que no sea una copia de algo ya existente.

Para terminar, ¿por qué no celebrar el Día Mundial del Arte contemplando una exposición, visitando un museo, viendo una obra de teatro o disfrutando de una película en el cine? ¡Feliz Día Mundial del Arte 2021!