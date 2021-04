Conoce lo que se práctica y no se práctica un Sábado Santo / Noticia al Día

En la noche del Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual, que significa pasar “una noche en vela” y es calificada por la feligresía católica como una de las celebraciones más importantes porque conmemora la Resurrección de Jesucristo.

Según la historia, este día se rememora especialmente a María tras la pérdida de su hijo, por lo que es un día de dolor y tristeza, destinado al silencio, luto, y reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los discípulos.

En ese sentido, la Iglesia Católica no realiza eucaristías, no se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados.

No obstante, las iglesias permanecen abiertas para que los sacerdotes atiendan confesiones.

Sábado de Gloria

La Vigilia, que significa pasar “una noche en vela”, cobra un sentido especial en la víspera pascual porque recuerda el pasaje bíblico (Mc 16:01) en el que un grupo de mujeres llega al sepulcro para terminar de embalsamar a Jesús, pero no encuentran su cuerpo.

Luego, un ángel se aparece y les dice: “¿Buscan a Jesús el Nazareno? No está aquí. Ha resucitado. Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea y allí lo verán” (Mt 28, 6), cita Aciprensa.