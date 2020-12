Cristian Castro desea vender biberones para adultos

Foto: Cristian Castro tomando biberon.

Cristian Castro ha desatado todo un debate en redes sociales al compartir una imagen de él mismo bebiendo leche ¡con un biberón para bebé! Y no solo eso, sino que el hijo de Verónica Castro externó su deseo de comenzar a vender biberones para adultos.

En entrevista con Radio Mitre, el intérprete de ‘No podrás’ reveló que para él no hay problema con las críticas que recibe por beber leche de esta manera y añadió que pronto comenzará a planificar el lanzamiento de la venta de biberones para adultos.

“A parte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena”, expresó Cristian Castro.

De tu interés: ''Soul'', la película de Disney+ de la que todos están hablando

Agregó que el uso de los biberones no deberían estar ligados con la edad, e incluso aseguró que él se quedó en una etapa secundaria así que de pronto le aburre ser ‘adulto’.

“La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria…”, aseveró el cantante.

“Y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años”, concluyó.