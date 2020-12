Español se implanta aletas en el cráneo porque dice ser transespecie / Semana.com

En el mundo cada día se descubren historias que muchas personas podrían considerar extrañas y hasta locas.

Una de estas es la del artista español Manel de Aguas, que dice sentirse muy conectado con la naturaleza, tanto, que decidió implantarse un par de aletas en el cráneo porque, asegura, no se siente humano.

"Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce. Fue un proceso gradual con muchas preguntas sin respuesta. Mi familia y amigos siempre me apoyaron porque vivieron de cerca cada decisión. En la calle, pues me miran raro, aunque eso no me afecta”, le dijo a un medio argentino y aseguró que se considera 'transespecie'.

En España ningún médico quiso hacer la cirugía, por lo que tuvo que viajar a Japón.

"Estoy muy contento de que finalmente haya podido hacer los implantes en Tokio, después de que la propuesta fuera rechazada en varios centros de España. La normalización de las cirugías transespecie es aún un tema por el que se tiene que abogar. De todos modos, espero que en el futuro todo esto se vuelva más fácil”, aseguró.

Las aletas, por cierto, no son de ningún animal. Se trata de un diseño que el mismo hizo y cada una pesa 500 gramos.

