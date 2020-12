"The Rock" lanza su marca de helados con tequila / Entertainment Tonight

Hace unos meses el actor Dwayne Johnson compartió su inicio en el arte de la destilería con la creación de su propia marca de tequila, ahora, The Rock quiso dar un giro a su negocio y creó paletas navideñas con sabor a este producto.

Este será el segundo año en que sus seguidores puedan probar sus helados y paletas el año pasado estableció una alianza con la empresa Salt & Straw, que ha diseñado para estas navidades tres helados bajo el título Dwanta Claws.

Los peculiares sabores son descritos por la empresa distribuidora como originales; “Vi a mamá besando a Dwanta Claus” está elaborado masa de galletas con perlas de chocolate y dulce de caramelo de chocolate con leche en una base de helado de whisky.

“The Rock’n Around the Christmas Tree” es un helado de abeto relleno con brownies glaseados, mermelada de frambuesa y cerezas glaseadas rojas y verdes; y “Dwanta’s Teremana Spiked Eggnog​” está basado en un ponche de huevo elaborado con la propia marca de tequila que tiene The Rock.

Las paletas y helados están a la venta en internet y tienen un costo de 65 dólares, cada uno de los productos incluye una postal escrita a mano por el popular actor.

Aunque el actor tenía todo listo para hacer la presentación de su tequila desde finales de 2019, debido a la pandemia de Covid-19, tuvo que posponerla y fue hasta mayo de este año cuando lanzó al mercado Teremana, un tequila que es elaborado en México.

El tequila lo llamó oficialmente Teremana, que Tera significa "tierra" y Mana significa "Poderoso espíritu polinesio que nos guía" = "Espíritu de la tierra".

"El es crear un tequila que sea de la mejor calidad y sabor, pero hecho de manera artesanal. Por lo que esta elaborado con agave azul que madura en las tierras altas de Jalisco, en destilería Teremana", escribió en mayo.