Motociclista con posibles fracturas al estrellarse contra un carro en Tipitapa

Foto: El motociclista colisionó contra el carro que venía de la entrada a Cofradía/TN8

La tarde se este martes 1 de diciembre en la entrada a Cofradía, Tipitapa se registró un accidente de tránsito, donde se vio involucrado un motociclista de unos 33 años de edad aproximadamente, este resultó lesionado al impactar contra la parte lateral derecha de un carro color blanco placa M 073 941 conducido por Rafael Ortiz.

La motocicleta color roja placa M 272 90 circulaba de Tipitapa hacia Managua, colisionó contra el carro que venía de la entrada a Cofradía para dirigirse hacia Managua, producto del fuerte impacto el motociclista quedó tendido en el pavimento y quejándose del dolor en los brazos y pies.

Las personas y chofer del carro al observar al lesionado quejándose del dolor, inmediatamente lo auxiliaron y llamaron a miembros de Cruz Roja, quienes llegaron al lugar, estabilizaron al paciente y al final lo trasladaron al hospital primario Yolanda Mayorga de Tipitapa.

Tránsito

Agentes de tránsito de la Policía Nacional del Distrito VIII llegaron al lugar del accidente de tránsito, tomaron fotografías y realizaron el levantamiento del Croquis, para determinar el grado de culpabilidad entre los involucrados.

"Iba doblando para buscar el viaje hacia Managua pero un autobús tapó la visibilidad y no me fijé, el motociclista se estrelló a un costado del carro. Fue tan fuerte el impacto que hasta se ponchó la llanta delantera del lado derecho, Dios primero no sea delicado el estado de salud del joven motociclista", dijo Rafael Ortiz, conductor del carro, habitante de Cofradía.