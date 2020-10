 Gal Gadot le rinde homenaje a México en el Día de Muertos

¿Cuál es tu fiesta o tradición favorita?. . Sin duda alguna la celebración de Día de Muertos es una de las mías. . Esta es una de las fechas en las que más conecto con mi pasión por la fotografía, mis raíces, mis seres queridos que extraño. Es una suma de bellos momentos que hicieron que estando en el panteón me detuviera un momento a disfrutar en calma, poner la cámara a un lado y disfrutar ese instante que me recuerda lo afortunado que soy de poder vivir y disfrutar estos momentos, fue bello observar a mi alrededor detenidamente para luego volver a tomar la cámara y hacer esta toma que les tenía que compartir. . Cuéntame la tuya, quisiera leerla. . 🔅 Detrás de cámara: Antes de retratar a alguien sonríeles y muéstrate amable, haz que se sientan en confianza y te permitirán hacerles la foto. Es muy sencillo y funciona. . 🇬🇧 Which is you favorite celebration?. . Without a doubt Day of the Dead is one of my favorite ones. . It’s one of the times of the year when I take more photos, it’s a very special celebration that bonds people, makes me think about my roots and my beloved ones. . While I was at the cemetery there was a moment when I took a moment to relax, look around and see what people was doing, all these with my camera on aside. Then I stood up and took this photo that I wanted to share. . Tell me about yours, I would like to read it. . 🔅BTS: When doing street or documentary photography, remember to smile, that will Mel the person feel confident, sound simple but it works. . . #diademuertos #iamtb #mexico #dayofthedead #tradiciones #travel #diadelosmuertos #photography #visitmexico #trabel #trip #travelgram #cempasuchil #vive_mexico #tradicion #photooftheday #love #méxico #instagood #picoftheday #cultura #diademuertosmx #oaxaca #noviembre

