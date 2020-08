Actriz muestra cómo perdió su pelo tras dar positivo a coronavirus

Actriz muestra cómo perdió su pelo tras das positivo a coronavirus / El País

La actriz reveló a través de su cuenta de Instagram que está lidiando con la pérdida de cabello tras dar positivo a COVID-19 el pasado mes de abril y dijo ser “long hauler”, término que se utiliza para las personas que presentan síntomas persistentes a la enfermedad durante varios meses.

Fue en marzo que Alyssa Milano de "Charmed" comenzó a experimentar los síntomas del virus, tales como fiebre y dolor de cabeza.

"Pensé en mostrarte lo que el COVID-19 le hace a tu cabello", escribió en la red social junto a un video en el que mostró cómo se le cae el cabello. "Por favor, tómate esto en serio", añadió.

En la grabación que compartió la famosa de 47 años se puede ver cómo con un cepillo limpio se desenreda el cabello mojado y este se queda en el instrumento.

"Solo quería mostrarte la cantidad de cabello que está saliendo de mi cabeza como resultado de COVID", dijo Milano en el clip. Mientras sostenía un mechón de su melena frente a la cámara agregó, "Un cepillado, esta es mi pérdida de cabello. Usen una maldita mascarilla".

La estrella reveló hace una semana que había contraído el virus y compartió una fotografía en la que se le ve con un tanque de oxígeno.

"Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante 2 semanas", publicó junto a la imagen. “Nunca había estado tan enferma. Todo me dolía. Perdí el olfato", escribió. "Sentí como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener comida. Perdí 9 libras en 2 semanas", añadió.

"Básicamente tuve todos los síntomas de COVID", continuó Milano, y agregó que, aunque había dado negativo en la prueba del virus dos veces, desde entonces dio positivo en anticuerpos.

"Soy positiva para los anticuerpos COVID", escribió. "Tenía coronavirus. Solo quiero que sepas que nuestro sistema de prueba es defectuoso y no conocemos los números reales", señaló.

La actriz imploró a sus seguidores que usen cubrebosas, y que mantengan la distancia social y se laven continuamente las manos, pues no quiere que nadie más experimente los dolores que tuvo ella.

"También quiero que sepas que esta enfermedad no es un engaño", mencionó. "Pensé que me estaba muriendo. Sentí que me estaba muriendo, No quiero que nadie se sienta como yo", dijo.

En una entrevista la actriz dijo que estaba esperando el consejo de los médicos sobre qué hacer ahora que se está recuperando, y señaló que no está claro cuáles son los próximos pasos que debe seguir.

"Mi pregunta es que, no hay orientación sobre qué hacer una vez que alguien se recupere. No sé si debería ir a que me revisen el corazón, los pulmones. Hay preocupaciones sobre el sistema vascular”, dijo sobre los estragos que puede dejar la enfermedad en el cuerpo.

"No hay orientación porque todo esto es muy nuevo", señaló.