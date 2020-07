Disneyland cumple 65 años, así fue el día que abrió sus puertas / eCartelera

Actualmente existen varios parques temáticos de Disney alrededor del mundo. Sin embargo, el primero fue Disneyland, ubicado en Anaheim, California.

Se inauguró un 17 de julio de 1955. Al inicio, estaba compuesto por cuatro secciones temáticas: Frontierland, Tomorrowland, Adventureland y Fantasyland. Se entraba a ellas por una plaza al pie de Main Street.

Con el paso del tiempo, se sumaron New Orleans Square y Critter Country. Ahora cuenta con 83 atracciones, cinco veces más las que había en su gran inauguración, según American Experience.

¿Cómo se ideó la creación de Disneyland?

Walt Disney siempre quiso construir un parque temático que sirviera de entretenimiento y aprendizaje tanto para los niños como para sus padres. Durante los años 40 y 50 visitó muchos parques de diversiones y carnavales para inspirarse a crear el suyo.

Más tarde, él y su hermano Roy Disney obtuvieron fondos para crear una nueva empresa a la que denominaron ABC, bajo la condición de que crearan, a cambio, un programa de televisión de una hora de duración.

Fue así como nació el programa Disneyland TV, el cual logró tener una gran aceptación por parte del público infantil y además sirvió para promocionar el nuevo parque.

El terreno para la construcción fue comprado en la comunidad de Anaheim, a unos 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Su construcción inició en 1954.

El día de la inauguración, el 17 de julio de 1955, el parque estuvo repleto de visitantes. Originalmente, los boletos se habían enviado sólo por invitación, por lo que se esperaba recibir 15,000 visitantes.

Sin embargo, se recibió a cerca de 28,154 personas, de acuerdo con History. El resultado se debió a que mucha gente ingresó al parque con boletos falsificados.

En ese entonces, los tickets se fabricaban con papel estándar, por lo que fue fácil copiarlos. Se dice que algunas personas lograron brincarse al parque con ayuda de una escalera.

Quienes no lograron ingresar a Disneyland vieron la inauguración a través de la televisión, gracias a una transmisión en vivo que la cadena ABC realizó.

Un hermoso desfile en Main Street con Dumbo y otros personajes engalanó la ceremonia

De acuerdo con la revista The Atlantic, el anfitrión de la inauguración fue Eddie Fisher, un cantante estadounidense que, en ese entonces, era la sensación del momento.

El 17 de julio de 1955 fue toda una locura. Se acabó la comida, las bebidas y, para decepción de los niños, muchas atracciones no estaban abiertas, incluyendo Rocket to the Moon, Peter Pan y Dumbo the Flying Elephant. Después, el parque sufrió una serie de percances.

Fantasyland fue cerrada por una fuga de gas. Sr. Toad's Wild Ride sucumbió ante una sobrecarga de la red eléctrica del parque. Pero pese al caos que se vivió en la apertura, los niños estuvieron fascinados por la belleza del lugar.

Subieron al paseo de Mad Tea Party, las tazas de té giratorias en una pista circular, y disfrutaron de otros 35 paseos abiertos. Desfilaron improvisadamente, mientras seguían a Mickey Mouse y al Pato Donald en su paso por el castillo de la Bella Durmiente.

Los precios eran totalmente diferentes a los de ahora.

El boleto para adultos costaba tan sólo un dólar, mientras que el de los niños estaba en $0.50 centavos de dólar. Sin embargo, no incluía todas las atracciones y por cada paseo los visitantes tenían que pagar un costo extra que iba desde los $0.10 hasta los $0.50 centavos.

La apertura a todo el público se realizó el 18 de julio.