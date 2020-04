Modelo "talla plus" imita el baile de Ester Expósito y se hace viral

Ester Expósito se hace viral por sensual baile en la redes y ya la están imitando/ Vyral New.

Hace una semana internet explotó con el sensual baile de Ester Expósito de la canción El Efecto de Rauw Alejandro y Chencho Corleone.

Muchas personas comenzaron a imitar su baile o a bailar junto a ella dando como resultado situaciones muy cómicas.

Pero ha sido una persona la que ha llamado la atención, y es la modelo e influencer Marina Llorca. Esta modelo de talla grande con más de 115.000 seguidores en Instagram se ha hecho viral por imitar a la perfección el baile de la actriz.

"No he podido resistirme a darlo todo yo también con este perreo de Ester Expósito. Imagino que ya habrá por ahí un #EsterExpositoChallenge pero yo lo he hecho para quitarnos vergüenzas y estigmas. Ahora más que nunca hay que venirse arriba y sentirse poderosa. Con tu cuerpazo, SEA COMO SEA (Cuando esté de bajoncillo me voy lo voy a poner en bucle)", decía en la publicación que ya alcanza más de 450.000 reproducciones y 75.000 'me gusta'.

La influencer suele recrear fotografías de modelos como Gigi Hadid o Stella Maxwell para visibilizar la variedad de cuerpos y para mostrar que cualquier mujer puede hacerse fotos bonitas sin importar su talla.

La sección de comentarios del video en seguida se llenó de palabras de admiración: "El ritmo y el flow no dependen del tipo de cuerpo está comprobado!", o "Me da muchísima emoción que haya personas como tu, porque yo no consigo verme bien por estar rellenita y siempre estoy llorando y pasándolo mal. Eres un gran ejemplo!", se podía leer.

Cada vez son más las influencers que reivindican que la belleza no se encuentra en un tipo de cuerpo, sino en todos ellos, sin importar sus medidas o su color. El body positive y el amor propio cada día está más en la vida de muchas mujeres.