Wey Ya: El meme de enero que inundó las redes

Foto: Referencia.

Cuando empezó el año, no nos tomó ni un día para que el primer meme viral llegara a las redes, pues todos recuerdan los graciosos (casi) memes de Elsa de Frozen, pero pasaron de moda muy rápido.

Aunque muchos memes han tratado de posicionarse en las plataformas, algunos no logran pasar de unas cuantas imágenes, pero ahora tenemos el nuevo meme viral que ha enloquecido a las redes sociales.

Este meme con la simple frase ‘Wey Ya’ incluye la imagen de la famosa actriz Victoria Pedretti que le da vida a Love Quinn, el nuevo interés amoroso del protagonista Joe Goldberg en la segunda temporada de You.

Te puede interesar: Viuda de Kobe Bryant se pronuncia tras el trágico accidente aéreo

En tan solo unos días este meme se ha posicionado como uno de los favoritos de los fans, pues se puede usar prácticamente para todo, por lo que ya hay miles de estas imágenes circulando por las redes.

—Yo: la última y nos vamos mi amor

—Mi novia: #WeyYa pic.twitter.com/K7AeKxHTQm — La corneta negra (@lacornetanegra) January 30, 2020

Cuando la naca de tu vecina no deja de poner Tusa. #WeyYa pic.twitter.com/GbdgyADsQZ — It's Not Nereida Negrete (@nereus1810) January 30, 2020

Si algo te molesta o sientes que ya ha sido demasiado, como esas amistades que exageran con las publicaciones que comparten, sin duda alguna este meme es para ti, pues se ha destronado a Elsa como el meme del mes.

Ahora te presentamos los mejores memes de Wey ya, puede que ya has visto algunos que han sido compartidos por tus amigos, aunque algunos de ellos apenas han comenzado a circular en las redes.

No te puedes perder ninguno de ellos, y si quieres entender el contexto del origen del meme no puedes perderte la segunda temporada de You, que ha causado un gran impacto en redes sociales.