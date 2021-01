Por esta razón debes dejar de usar Facebook Messenger ahora mismo

Si quiere una opción más segura, entonces use Signal en paralelo / Foto: Twitter

El periodista especializado en ciberseguridad, Zak Doffman, afirmó en un artículo para Forbes, publicado este sábado, que deberíamos dejar de utilizar Facebook Messenger por falta de la debida protección de nuestros mensajes.

"Si usted es uno de 1.300 millones de usuarios de Facebook Messenger, entonces la repentina reacción en contra de WhatsApp debería servir como una advertencia dura", escribió.

Según reseña, a causa de una desafortunada serie de acontecimientos (relaciones públicas mal gestionadas y muy mala comunicación), la debacle de WhatsApp que a provocado en estos días que miles de usuarios han migrado a Signal o Telegram, ha distraído la atención de lo grave que es la invasión a la privacidad que ejerce Facebook Messenger.

Explica que la principal defensa de Whastapp cuando se discute sus políticas de privacidad es que no puede ver los mensajes privados. Pero si sos usuario de Messenger, advierte, no tienes tanta suerte.

Seguridad

Indicó que la encriptación de extremo a extremo, que WhatsApp proporciona a sus usuarios, se usa en Messenger solo en los mensajes privados, no dentro de grupos, y no está activada por defecto. La función "debe ser por defecto para cualquier plataforma de mensajería que uses", precisó el periodista.

Doffman resaltó que la aplicación "monitorea el contenido y usted notará que 'salud y estado físico', 'información sensible' e 'información financiera' están entre la masa de campos de datos de usuarios que admite recolectar a través de su plataforma Messenger".

"El consejo ahora es simple. Si todavía está en Messenger o si está usando los mensajes directos de Instagram para cualquier otra cosa que no sea interactuar con compañías a las que está comprando y [realizar] contactos casuales, entonces es hora de cambiar. La opción más fácil sigue siendo WhatsApp, dada su magnitud: todos sus amigos y familia son probablemente los usuarios. Si quiere una opción más segura, entonces use Signal en paralelo. Será más utilizable a medida que se unan más de tus contactos", subrayó.