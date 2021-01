Lo último en la CES 2021: Pantalla giratoria en PC de Lenovo

Este modo es denominado por el fabricante como ‘Show Mode’ y permite controlar el equipo utilizando únicamente nuestra voz / Foto: Twitter

Es una PC de escritorio all in one, con Windows 10 y con bisagra giratoria. El modelo Yoga AIO 7 fue presentado por Lenovo en el marco de CES 2021. Es posible girar de forma sencilla la pantalla de marco delgado para que sea vertical u horizontal. También se puede inclinar el ángulo de visión hasta 20 grados.

El equipo, al ser giratorio, ocupa menos espacio. Permite conectar otro dispositivo para activar la pantalla de forma remota desde una tablet o un smartphone sin tener que encender la PC de escritorio. Además, en una próxima actualización permitirá ver contenidos como si fuera un smart TV 4K.

Al girarla, los contenidos giran automáticamente en la pantalla de la PC. El equipo cuenta con altavoces estéreo JBL ubicados bajo la pantalla rotatoria e incluye accesorios como teclado y mouse inalámbricos y una webcam de 5M retirable situada en la parte superior.

Características

Según la compañía, este equipo cuenta con el primer panel 4K IPS de 27 pulgadas en un ordenador de escritorio all in one, con soporte para los estándares de color 99% DCI-P3 y 99% Adobe RGB. Es posible elegir entre un procesador Ryzen 5 4500H de AMD, o un Ryzen 7 4800H. Tiene de memoria un máximo de 32 GB DDR4, y la versión más económica integrará 16 GB de RAM.

El fabricante chino ha desarrollado con este modelo un equipo también pensado para una buena perfomance en gaming por su gráfica, con un GPU GeForce RTX 2060 de NVIDIA. Además, tiene una funcionalidad manos libres Alexa utilizando los micrófonos incorporados de la Yoga AIO 7 para hablar con el asistente y, solo con la voz, es posible configurar recordatorios, controlar los dispositivos conectados del hogar inteligente y reproducir música.

Este modo es denominado por el fabricante como ‘Show Mode’ y permite controlar el equipo utilizando únicamente nuestra voz. Entonces es posible hacer lo mismo que haríamos con un altavoz inteligente de la familia Amazon Echo Show.

Respecto del almacenamiento secundario combina una unidad SSD con una capacidad máxima de 1 TB e interfaz NVMe M.2 y un disco duro mecánico de hasta 2 TB. Esta PC de escritorio llegará al mercado en abril de 2021 con un precio base de aproximadamente USD 1.450.