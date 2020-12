Gigante chino de internet Baidu evalúa fabricar autos eléctricos

Foto: Baidu Inc sostuvo negociaciones preliminares/Referencia

PEKÍN, 15 dic (Reuters) - El grupo chino Baidu está evaluando fabricar sus propios vehículos eléctricos y ha sostenido negociaciones con automotrices sobre el tema, según revelaron fuentes a Reuters, sumándose a los proyectos de las grandes firmas tecnológicas para participar en el desarrollo de “autos inteligentes”.

El líder de búsquedas en internet, que también desarrolla tecnología de conducción autónoma e infraestructura de conectividad de internet, está evaluando contratos de manufacturas, según una de las fuentes, o la creación de una empresa conjunta con fabricantes de autos en la que tenga participación mayoritaria.

Negociaciones

El proyecto podría darle ventaja respecto de sus pares tecnológicos como Tencent Holdings Ltd, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, que han desarrollado plataformas relacionadas con la industria de vehículos eléctricos o invertido en fabricantes de autos de conducción autónoma.

Baidu Inc sostuvo negociaciones preliminares -sin alcanzar compromisos aún- con las automotrices Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) y Hongqi, de China FAW Group Corp Ltd, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.

Sobre Baidu

Es un motor de búsqueda en idioma chino con sede en Pekín fundado a finales de 1999 por Robin Li y Eric Xu. Su diseño es similar al de Google e incluye la posibilidad de búsqueda de noticias, imágenes y canciones, entre otras funciones.