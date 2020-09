Conviértete en un jugador profesional de Free Fire, con los siguientes tips

La zona segura está descrita por un círculo blanco, el cual podemos ver tanto en el mapa como en el minimapa / Foto: Twitter

Garena Free Fire o mejor conocido como sólo Free Fire, es un videojuego de acción-aventura del género battle royale, el cual se convirtió en el juego móvil más descargado de 2019.

Debido a la pandemia por coronavirus este videojuego ha tomado una creciente popularidad debido a su disponibilidad en dispositivos móviles, llegando a ser el el segundo juego más descargado en Google Play Store.

Cada juego de 10 minutos te pondrá en una isla remota con otros 49 jugadores. Los jugadores podrán elegir con libertad su punto de partida usando su paracaídas y deberán mantenerse en la zona segura el mayor tiempo posible, sólo hay un objetivo: sobrevivir.

Lee también: Fortnite introduce una estatua de Black Panther

Los jugadores en Free Fire tienen muchas herramientas a su disposición para convertirse en el último superviviente en pie, pero también hay que saber usarlas.

¡Descubre cómo convertirte en el mejor jugador de Free Fire con estos consejos!

Escoge bien el lugar de aterrizaje

Escoger el lugar de aterrizaje es tan sólo el primer paso para lograr la victoria. Aunque parezca trivial, no lo es; determinar dónde empezarás podrá decidir si empiezas bien la partida o no. Es importante elegir un lugar aislado de otros jugadores, cerca de una ciudad pero no tan próximo a ella.

Consigue equipamiento

Es de locos combatir sin el equipamiento adecuado. Por ese motivo, nada más aterricemos, lo primero que debemos hacer es encontrar armas, protección, kits de primeros auxilios, entre otras cosas. Al inicio de la partida, lo mejor es agarrar todo lo que hallemos, ya que siempre podremos mejorar y cambiar el equipamiento.

Explora los lugares militares

Si no hay enemigos a la vista, es buena idea explorar sitios como torres de vigilancia, contenedores de cargamento, trincheras o tiendas militares. Suele haber buen loot en este tipo de lugares, tanto en armamento como en suministros.

En lugares así, también es frecuente encontrar kits para mejorar chalecos antibalas. Pon atención mientras exploras pues, aunque no viene mal tener un chaleco de nivel uno, es muy recomendable mejorarlo pronto. Los últimos jugadores siempre tendrán un armamento potente.

Pon atención a la zona segura

La zona segura está descrita por un círculo blanco, el cual podemos ver tanto en el mapa como en el minimapa. Dentro de esta zona estaremos a salvo, ya que, fuera de ella, la tormenta radioactiva nos quitará vida con el paso del tiempo.

Si estamos atentos a la zona segura, en muchas ocasiones veremos a jugadores correr por su vida para alejarse de la tormenta, antes de que sea tarde