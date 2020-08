DC FanDome se divide en dos: 22 de agosto y 12 de septiembre

Foto: Twitter

Warner Bros. juega con nosotros y cambia por completo el evento de este sábado 22 de agosto, el esperado DC FanDome. Tras haber anunciado la semana pasada el horario oficial de esas 24 horas de evento, un cambio de última hora hace que finalmente quede dividido en dos.

Un nuevo trailer revelado hoy, que de hecho avanza que habrá nuevos vistazos a “The Batman”, “Black Adam”, “Wonder Woman 1984”, “The Flash”, “Aquaman”, “Shazam” y “The Suicide Squad”, hace mención únicamente al Hall of Heroes, una de las cinco islas que componían el evento.

La organización finalmente ha decidido mantener para este 22 de agosto únicamente lo que había organizado para el Hall of Heroes, con alguna modificación por el camino, incluyendo los anuncios más destacados que había en materia de películas, sumando por el camino algunas series.

En definitiva, el calendario ha cambiado por completo. Algunos paneles puntuales que antes iban a tener lugar en WatchVerse ahora pasan al Hall of Heroes. Luego tendremos para el 12 de septiembre todo lo que iba a ocurrir en el resto de “islas” y que no se abordarán este 22 de agosto, pasando a denominarse “Explore the Multiverse”.

Así, para este 22 de agosto podemos destacar, según horario para España, los siguientes paneles:

19:00 (25 min) — Wonder Woman 1984 con Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal, y la directora/coguionista/productora Patty Jenkins

19:25 (20 min) — Anuncio y primer vistazo de juego de Warner Bros. Montreal

20:40 (10 min) — Introducing Flash (película), conversación introductoria con los cineastas de Flash, Andy Muschietti y Barbara Muschietti, el actor Ezra Miller y la guionista Christina Hodson les dará a los fanáticos un rápido resumen de la primera película de Flash

20:50 (5 min) — Beyond Batman

20:55 (30 min) — The Suicide Squad on el escritor/director James Gunn

22:45 (20 min) — Panel sorpresa de DC Comics

23:30 (25 min) — The Snyder Cut of Justice League con Zack Snyder

23:54 (?? min) — The Flash (serie TV)

00:10 (15 min) — Black Adam con Dwayne Johnson

00:50 (?? min) — Titans

01:05 (10 min) — Aquaman con James Wan y Patrick Wilson

01:40 (10 min) — ¡Shazam! con Zackary Levi, otros miembros del reparto, e invitados sorpresa, donde también hablarán algo de la secuela

02:10 (20 min) — Suicide Squad: Kill the Justice League en Hall of Heroes

02:30 (30 minutos) — The Batman con Matt Reeves y Aisha Tyler

El 22 de agosto, los fans serán transportados a FanDome de DC: Hall of Heroes, el mundo épico diseñado personalmente por Jim Lee y que cuenta con una programación especial, paneles y revelaciones exclusivas de películas, series de televisión, juegos, cómics y más de DC.

El programa sobrealimentado de ocho horas se emitirá tres veces durante un período de 24 horas, permitiendo a los fans de todo el mundo la oportunidad de experimentar DC FanDome: Hall of Heroes en su propio universo. El evento superpoderoso comenzará a las 10:00 am PDT.

El 12 de septiembre, DC FanDome: Explore the Multiverse ofrecerá a los fans de DC la experiencia de su vida, con acceso completo a más de 100 horas de contenido bajo demanda, comenzando a las 10:00 am PDT. Este es el momento para que los fans se adapten y determinen su propia aventura, seleccionando entre sesiones de paneles exclusivos, proyecciones y contenidos nunca antes vistos del Multiverso de DC de películas, televisión, cómics y juegos.

Fans, su línea de tiempo los espera, a su propio ritmo y en su propio horario. Elige tu camino sabiamente con la ayuda del programador de horario oficial de DC FanDome: Explore the Multiverse que se encuentra en DCFanDome.com.