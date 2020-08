August Alsina revela por qué hizo público su romance con Jada Smith / TVNotas

Aunque parecía que la calma había vuelto al matrimonio de Jada y Will Smith tras revelarse que la actriz tuvo una relación extramarital con el rapero August Alsina, hoy vuelven a ocupar titulares.

Hace ya algunos meses, August confesó que tomó la decisión de contar su affair con Jada para ser honesto consigo mismo y tomar el control de su vida, sin embargo, ha vuelto y ahora reveló a People más detalles del romance que tuvo con la esposa de Will Smith.

En el nuevo número de la publicación estadounidense, el cantante explica que desea ser un buen ejemplo para sus tres sobrinas, quienes quedaron a su cargo luego que su hermano falleciera en 2010 en Nueva Orleans y la madre de las pequeñas muriera a causa de cáncer en 2018.

Alsina decidió hablar sobre el tema cuando los rumores sobre su romance con la presentadora de 48 años comenzaron a afectar su carrera; no podía permanecer en silencio, especialmente, cuando se convirtió en el tutor legal de sus "hijas", como llama cariñosamente a Chaylin, Amaiyay Kayden.

"Nunca me importó lo que la gente pensara de mí, pero mi vida personal comenzó a filtrarse en mi vida empresarial. Hubo ciertas falsedades sobre mí y afectaron mis relaciones comerciales”, dijo.

En la misma línea, el rapero comentó que lo anterior lo llevó a la desesperación porque estaba afectando sus ingresos y de él depende la vida de sus sobrinas.

"Parecía que yo era imprudente o irrespetuoso, así que realmente [los rumores] comenzaron a afectar mis ingresos y eso nunca me parecerá bien. Tengo tres hijas que cuidar. Mátame, ódiame, apedréame, pero entiérrame como un hombre honesto. Todo lo que puedo hacer es decir la verdad", aseguró.

La esposa de Will Smith explicó que fue justo por la adicción del rapero que comenzó una amistad con Jada que posteriormente se convirtió en romance.

"Me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida", dijo Alsina. "Me dediqué a eso, me entregué por completo, tanto que puedo morir ahora mismo y estar bien sabiendo que realmente me entregué a alguien".

Alsina afirma que nunca tuvo la intención de "causar problemas" a los Smith, a quienes dice tener un "profundo respeto", pero tampoco se arrepiente de haber compartido su verdad.

"Siempre estaré en el asiento del conductor de mi vida y controlaré lo que digo. No puedo dejar que nadie más haga eso por mí”, dijo.

Para finalizar, el rapero aclaró que mantiene una buena relación con los Smith y que eso no cambiará por ninguno de los rumores que circulan a su alrededor.

"Es solo una parte de la vida y es parte del viaje. Hay mucho amor. A veces la verdad es complicada y difícil. Pero mi relación con ellos no se rompe en absoluto", concluyó.