¿Cómo enviar mensajes a un contacto que te ha bloqueado?

Este truco de Whatsapp, es recomendable si la situación verdaderamente lo amerita Foto: Twitter

No se necesita ser un genio para saber que si alguien te tiene bloqueada es porque no quiere que te pongas en contacto, sin embargo pueden existir circunstancias en las que comunicarte de manera personal sea algo necesario y hoy te diremos qué debes hacer.

Entre la opciones que Whatsapp ofrece a sus usuarios está la de evitar que las personas indeseables o gente desconocida, se ponga en contacto con ellos si es que no lo desean, sin embargo, sí hay un modo para que, a pesar de que una persona te haya bloqueado puedas escribirle un mensaje.

Este truco de Whatsapp, es recomendable si la situación verdaderamente lo amerita, ya que existen razones suficientes para que no te pongas en contacto con alguien que parece no querer saber de ti, como el hecho de que te haya bloqueado, sin embargo, sí es indispensable, el truco es muy sencillo y no necesitas descargar otras aplicaciones.

Lee también: Te enseñamos cómo crear una página web con WordPress

La ventaja de que Whatsapp tenga tanta popularidad a nivel global es que existen muchas manera y trucos para sacarle provecho a la aplicación sin recurrir a terceros y existen páginas especializadas en tecnología que pueden ayudarte a revelar todas las funciones y hacer tu vida más sencilla.

Para ponerte en contacto con alguien que te ha bloqueado únicamente necesitas crear un chat grupal o pedirle a alguien que te ayude y que cree un chat grupal, en caso de que ya no tengas al contacto, y agregar al contacto que te tiene bloqueada y a alguien más. De esta manera todos los participantes del grupo pueden ver tus mensajes, incluido quién te bloqueó.

Cuando se trata de chats grupales, Whatsapp aún no ha encontrado una manera para que una persona bloqueada por otro usuario no pueda ver los mensaje s que este escribe, a diferencia de como pasa con Facebook, así que podrás ponerte en contacto con esa persona y enviarle mensajes.