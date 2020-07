Greeicy presenta nuevo tema inspirado en sus decepciones amorosas / Canal 1

Greeicy Rendón vuelve a acaparar la atención una vez más por parte los fanáticos de la música luego de haber publicado “Los consejos”, su tema más reciente.

La canción estrenado este 2 de julio estuvo acompañado también de un videoclip musical.

La melancólica melodía, la cual está inspirada en los fracasos amorosos de la intérprete colombiana, sorprendió a sus seguidores al estar alejada de su acostumbrado estilo urbano y vibrante.

Además de su talento para el canto y la actuación, Greeicy Rendón también incursiona en la dirección creativa, ya que fue ella quien dirigió el videoclip de “Los consejos” junto a su pareja Mike Bahía.

En las imágenes se puede observar a la cantante caleña en un inmenso jardín con un aspecto melancólico, contando la historia de un amor que no se pudo concretar.

El tema ha tenido tal aceptación, que en pocas horas pudo acumular casi medio millón de reproducciones en YouTube y se convirtió en tendencia dentro de las plataformas sociales.

Greeicy Rendón preocupa por ser captada en un hospital

La cantante colombiana dejó muy consternados a sus fanáticos de redes sociales al publicar un video en el que se la ve inconsciente en la camilla de un centro médico. El clip se difundió rápidamente a través de Instagram y se habló mucho del estado de salud de la artista.

Sin embargo, la misma Greeicy Rendón se encargó de disipar todas las dudas que surgieron entre sus seguidores de la plataforma. “Tranquilos, justo hoy tenía que hacerme un chequeo importante en el colon y me anestesiaron. La verdad no me acuerdo de nada pero Mike Bahía me grabó”, escribió.