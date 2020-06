Levantamiento tardío de cadáveres bajo sospecha de coronavirus en El Salvador

De acuerdo con infectólogos, en los próximos días El Salvador podría entrar a la fase 4 de coronavirus / Fotografía: El Diario de Hoy

En El Salvador hay un riesgo de repetir la dramática historia de Ecuador, donde se conoció que las autoridades no llegaban a levantar los cadáveres de víctimas bajo sospecha de COVID-19 que morían en sus propias viviendas.

Las familias pasaban días con los cuerpos. Y desde hace semanas, dichas escenas ya se ven en el país.

Nos encontramos en la fase III en esta pandemia de #COVID19:



✔️ Hemos confirmado 5,150 casos#AlertaCOVID19SV pic.twitter.com/ChSLkAxz7K — Ministerio de Salud (@SaludSV) June 24, 2020

De acuerdo con infectólogos, en los próximos días el país podría entrar a la fase 4 de coronavirus, en donde se esperan más casos en viviendas y colapso de hospitales. A ello se suma el temor de algunas personas de ir a un hospital, por el riesgo de contagio.

“Llamamos, pero no vienen”

La semana pasada se difundieron algunos casos como el de Mauricio José Castillo, de 69 años, quien murió el jueves por la mañana a causa de una neumonía atípica, sospecha de COVID-19, y la familia pasó 24 horas con el cadáver en la vivienda en Soyapango. También el cadáver de Tomás Argueta, de 60 años, que permaneció más de dos días en un mesón ubicado en el pasaje Marroquín de la colonia Ferrocarril, en San Salvador.

“Llamamos, pero no vienen”, es la frase común de familias salvadoreñas que en los últimos días han tenido que pasar 6, 12 e incluso 24 horas con un cadáver en la misma vivienda, expuestos a contagiarse de COVID-19, si es que se confirmara que esa fue la causa de muerte, pero no todos son examinados y solo se consta que son víctimas sospechosas del virus.

Fotos: @elsalvadorcom pic.twitter.com/OlbgxyqSVp — Floria Emilia (@KatherinATN8) June 24, 2020

El miedo a ir al hospital, a no regresar a sus hogares o a no volver a ver su familia, ha provocado que varias personas no quieran acudir a los centros hospitalarios para ser atendidos y mueran en sus viviendas. En muchos de estos casos, la situación de salud se complica y se vuelve tarde para salvar las vidas.

Sin embargo, lo más angustiante es que además de lidiar con la muerte, las familias han tenido que esperar para que el personal de Salud o de la Fiscalía General de la República llegue a retirar el cadáver.

Los salvadoreños lamentan el poco interés de las autoridades y es que, de manera extraoficial, se ha conocido que el Ministerio de Salud no está dando abasto para atender a los fallecidos por COVID-19 y el Instituto de Medicina Legal (IML) no puede intervenir, según el protocolo de manejo de cadáveres durante esta pandemia. Mientras que las funerarias están atados al proceso de las autoridades.

“Hoy es gran protocolo, debemos esperar y no todos son muertos por COVID-19 pero como así toca manejarlos se tarda más”, explicó un empleado de una funeraria.

Ahondó que, “aparte de esos casos, en los hospitales, por lo menos nosotros, unos servicios los hemos tenido que los dejan para el siguiente día, algunos hasta 3 o 4 días para que les dieran a sus familiares”.

✔️ Los departamentos que más reportan casos son: San Salvador, La Libertad y Santa Ana#AlertaCOVID19SV pic.twitter.com/R8wFXkKF6v — Ministerio de Salud (@SaludSV) June 24, 2020

Por ejemplo, Soyapango, el municipio más densamente poblado del país, es uno de los que más ha reportado estos casos. Incluso, el mismo alcalde, Juan Palo Álvarez, aseguró que han registro casos en que los cadáveres son retirados hasta después de 24 horas.

“Tenemos casos que la persona falleció en la casa y pasan más de 24 horas sin que nadie vaya a hacer el levantamiento, Medicina Legal ni siquiera está yendo a las casas porque tienen temor. Tenemos un protocolo con el Minsal, pero en ocasiones están muy ocupados y ya hemos tenido casos que los cadáveres pasan más de 24 horas en las casa, con los familiares… es complicado”, afirmó el alcalde en una entrevista televisiva.

Sin embargo, según comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no es que IML esté llegando tardíamente a las escenas a recoger los cadáveres, sino que ese es el proceso que se debe seguir ya que si la muerte es por COVID-19 o incluso sospechosa, no participan.

Atribuyen ese incremento por el riesgo que corre el personal y el protocolo que hay que emplear. Otras funerarias reducen el costo porque los cadáveres no son velados, sino que realizan entierros rápidos.https://t.co/fFq4u9TS72 — El Diario de Hoy (@EDHNoticias) June 21, 2020

“Medicina Legal está disponible, Medicina Legal no está abarrotada, Medicina Legal cuenta con los equipos necesarios y está trabajando con turnos rotativos y el personal necesario, y está trabajando de acuerdo con el accionar de la institución”, dijo personal de la Corte Suprema de Justicia.

Al igual que comunicaciones de la Fiscalía explicó que “en el momento que nos notifican, nosotros acudimos inmediatamente. Por otro lado, el protocolo girado por Salud, dicta que ellos son los responsables del manejo de los cadáveres, sobre todo por causa desconocida”.

“Nosotros solo esperamos. Es triste porque se ve como que el dolor es más en las familias al saber que murió de eso (COVID-19). Más que nadie puede acercarse y no es mucho tiempo, aunque antes solo eran como cinco minutos que se permitía esperar antes de enterrarlo, ahora ya se dan como 15 minutos”, explicó el empleado de otra funeraria, informó El Diario de Hoy.