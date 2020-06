Cómo ver en directo la presentación de la PlayStation 5

Foto: Computer Hoy

Ya conocemos las especificaciones de la PlayStation 5 y el diseño del mando, y sí, es cierto que todavía no conocemos el diseño final de la consola, pero para hacer más amena la espera, hoy Sony nos ha citado para desvelar los juegos que estarán disponibles de lanzamiento. ¿Cuáles y cuántos serán? Hoy vamos a salir de dudas.

Es el momento de echar un primer vistazo a los juegos de nueva generación. Sony quiere dar el primer paso con los juegos exclusivos que llegarán a las nuevas consolas y, para conocer el futuro de los videojuegos, os contamos cómo ver en directo la presentación de PlayStation 5.

Lee también: Twitter prueba añadir las reacciones a los tuits con emojis

Tras ser aplazado hace una semana, parece que es el momento de conocer el futuro de los videojuegos. Así ha titulado Sony su conferencia de presentación de PS5. Y es que, aunque ya teníamos los detalles técnicos de la máquina y el mando, había mucho que faltaba por ver.

Por ejemplo, no hemos visto el diseño de PS5, tampoco conocemos el precio al que llegará la consola y, además, no habíamos visto juegos. De no ser por el COVID-19, esta semana sería la del E3 de Los Ángeles, la gran feria de videojuegos que se celebra cada año, pero tenemos que conformarnos con eventos por streaming.

La conferencia para conocer en directo PS5 comienza en solo unos minutos y la ventana para ver el streaming es la que te dejamos a continuación: