Échale el primer vistazo a los juegos del PlayStation 5

Sony ha anunciado "El Futuro de los Videojuegos", una conferencia digital que finalmente nos dará el primer vistazo a algunos de los juegos que llegarán al PS5. Inicialmente agendado para el 4 de junio pero atrasado hasta el 11 de junio a la 1pm PST/ 3pm PST/ 4pm EST, el evento de revelación se espera que sea de aproximadamente una hora de longitud y únicamente la primera parte de una serie de actualizaciones que Sony tiene planeado para su nueva consola.

Hasta ahora, hemos aprendido acerca de las especificaciones y hardware del PS5, el nuevo control DualSense, y unos cuantos títulos de próxima generación confirmados. Pero esta será la primera vez que vemos un vistazo dedicado a lo que de hecho jugaremos cuando la consola de PlayStation se lance a finales del año.

Sony no mencionó que juegos mostrarán o si de hecho veremos algo más del diseño oficial de la consola. Sea como sea, si estás interesado en lo que PlaySation tiene planeado para la próxima generación, no querrás perderte el show. Esto es lo que necesitas saber para sintonizarte a la transmisión en vivo.

Cómo ver el Evento de Revelación de juegos del PS5

Conocido como "El Futuro de los Videojuegos", la transmisión en vivo tomará lugar el jueves 11 de junio a la 1pm PST/ 3pm CST/ 4pm EST. Podrás verlo aquí en IGN Latinoamérica, en donde se transmitirá como parte del evento de Summer of Gaming disponible en la página principal del sitio.

¿Que juegos podemos esperar?

Aún no hay un anuncio oficial de los juegos que veremos por seguro en la transmisión. Lo que si sabemos es que Sony planea revelar algunos de sus títulos nuevos en el evento. Dicho esto, podemos especular un poco acerca de lo que veremos basándonos en la lista de juegos confirmados y rumorados para el PS5.

Luego de la revelación del Unreal Engine 5, Epic Games confirmó que Fortnite es un título de lanzamiento del PS5. Rainbow Six Siege es otro título confirmado para el lanzamiento. Dale un vistazo a la lista de juegos confirmados que podríamos ver en el evento:

Assassin's Creed Valhalla (Finales 2020)

Battlefield 6 (2021)

Chorus (2021)

Cygni: All Guns Blazing (TBA)

Destiny 2 (TBA)

DiRT 5 (October 2020)

Dying Light 2 (TBA)

Fortnite (Launch)

Godfall (December 2020)

Gods and Monsters (Finales 2020)

Gothic Remake (TBA)

Madden NFL 21 (TBA 2020)

MicroMan (2021)

Moonray (2021)

Nth^0 Infinity Reborn (2021)

Observer (Holiday 2020)

Outriders (Holiday 2020)

Psyhotel (TBA)

Quantum Error (TBA 2020)

Rainbow Six Quarantine (2020-2021)

Rainbow Six Siege (Lanzamiento)

Redo! Enhanced Edition (TBA 2020)

Scarlet Nexus (TBA)

Soulborn (2021)

The Lord of the Rings: Gollum (2021)

The Sims 5 (TBA)

Ultimate Fishing Simulator 2 (TBA 2020)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (TBA 2020)

Warframe (TBA)

Watch Dogs: Legion (Finales 2020)

WRC 9 (TBA 2020)