Foto: Mulukukú: Matan a balazos a hombre en el barrio 30 de Mayo /TN8

Ernesto Jarquín de 55 años de edad conocido como "Ernesto Chele", fue ultimado a balazos los cuales se los propinó sujetos desconocidos, cuando este lavaba su vehículo. A eso de las 5:30 de la tarde, quienes después de haber cometido el crimen se dieron a la fuga.

Según lugareños manifestaron que el ahora occiso se encontraba lavando su camioneta cuando un sujeto aún desconocido se le acercó sacó su revólver y le disparó quitándole la vida.

Al lugar de los hechos llegaron investigadores de turno de la Policía Nacional de Mulukukú, quienes realizarán las investigaciones sobre la muerte del señor Ernesto Jarquín.

Habitantes del sector estaban consternados por lo ocurrido, aseguran que tenían varios años de que en el barrio 30 de Mayo, ya que no se daba noticias de muerte, por ende solicitan mayor presencia policial porque en el lugar han incrementado los robos.

Investigaciones

Carlos Jarquín, familiar de la víctima dijo a los vecinos cuando le dieron la mala noticia, que su primo no tenía enemigos y no se explica cuál pudo haber sido la razón que motivó a los matones a terminar con la existencia de Ernesto Jarquín (Ernesto Chele), quien a pesar de su edad, "era una persona de edad, no peleaba, ni tenía problemas con nadie". "Era un hombre apartado", así lo describió en palabras entrecortadas, su primo.

El hombre quedó tirado en medio del auto lavado ensangrentado, por lo que inmediatamente alertaron a la Policía Nacional.