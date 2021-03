Foto:Rivas: Una persona lesionada en accidente de tránsito / TN8

Los accidentes de tránsito están a la orden del día en el departamento de Rivas, esta vez el choque entre una motocicleta y una camioneta dejó como resultado una persona lesionada y daños materiales.

El percance vial ocurrió contiguo al gimnasio Humberto Méndez de la ciudad de Rivas, donde la conductora de una motocicleta placa RI 9617 fue impactada por una camioneta Land Cruiser prado placa RI 13257, conducida por Magneris Mayorga, originario del barrio Los Pinos.

“Yo venía circulando de este a oeste, cuando de repente la señora imprudentemente me salió y ya no pude esquivarla, sentí el golpe y cuando me bajé ella estaba debajo de la camioneta con todo y su motocicleta", dijo Magneris Mayorga, conductor de la camioneta.

Foto:Camioneta involucrada en accidente de tránsito /TN8

"Afortunadamente creo que no iba grave; vos sabes que nadie quiere hacerle daño a nadie, pero creo que en este caso ella tuvo la imprudencia porque arrancó de repente, porque dicen que estaba estacionada y al salir no sé fijó si venía algún vehículo”, mencionó Mayorga.

La víctima fue identificada como Tamara del Carmen Rivas Cano, de 48 años de edad, originaria del barrio José Esteban Corea, ella fue atendida por cruzrojistas y presentaba trauma en el tobillo izquierdo más trauma en el parietal y pómulo derecho, sumado a ello trauma lumbar, a pesar que su estado era estable, fue trasladada de urgencias al Hospital Gaspar Garcia Laviana.

Percance vial

Al lugar se presentó un equipo investigativo de la Policía Nacional, para realizar las respectivas investigaciones y de esta manera determinar las verdaderas causas del percance vial.

La institución del orden reiteró el llamado a conductores y peatones, acatar las recomendaciones para evitar percances viales y más en estas fechas donde una gran cantidad de vehículos y personas ingresan al departamento para visitar los diferentes destinos turísticos.