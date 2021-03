Conductor mata a dos mujeres en Ctra. Sur que salieron a ganarse la vida

Foto: Accidente en Carretera Sur / TN8

A ganarse el pan de cada día como vendedoras de donas y tortillas se disponían Guadalupe del Carmen Acevedo Martínez de 47 años y Mayra Elena Uriarte García de 62 años, sin embargo sus vidas fueron arrebatadas en un accidente de tránsito en Carretera Sur.

Fue a medio kilómetro de sus viviendas que murieron al ser brutalmente arrolladas por un microbús que cubre la ruta Jinotepe-Managua; el lamentable suceso se registro exactamente en el km 11 de dicha Carretera Sur.

Doña Guadalupe como todos los días se despidió de su esposo, pensando que regresaría a casa y lo volvería a ver, sin imaginar su trágico desenlace.

Con la voz quebrada y el inmenso dolor que lo embraga por la pérdida de su esposa, Horacio Urbina expreso: "Ella iba a trabajar, siempre sale a la misma hora y ella me dijo 'ya me voy'. Todos los días me dice cuando ya se irá. Yo pido que se haga justicia y que echen preso al conductor del microbús".

Se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente, lo cierto es que los peatones conforman la lista de fallecidos en percances viales en el informe de cada semana que brinda la Policía Nacional.

Peligro con los interlocales

Por su parte Don Efraín Polanco, vecino de las fallecidas, comentó indignado: "Los interlocales se pasan porque como que si la carretera es de ellos y por 50 córdobas van demasiado rápido y esto es lo que pasa. ¿Cómo pudo levantar a esta gente?, yo soy vecino de ellas e iban para su trabajo que siempre salen a esta hora y son personas humildes y trabajadoras".

"Es lamentable esta situación y yo ando aquí tan temprano porque somos vecinos y uno los siente porque los conocemos hace años en el barrio, pedimos que pongan mano dura con los conductores porque fueron dos mujeres que mataron", aseveró.

Las dos mujeres eras habitantes del barrio El Anexo, ubicado en el km 11.5 de la Carretera Sur.

El conductor del microbús fue detenido por agentes policiales y puede enfrentar cargos por homicidio imprudente.

Las autoridades realizarán las investigaciones pertinentes de este caso que ha dejado un profundo dolor en la familia de ambas mujeres.