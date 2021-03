25 de marzo: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Foto: Presentación de datos económicos desde el BCN / TN8

Hemos realizado un resumen con las noticias nacionales más importantes a esta hora para que inicies tu día informado con nosotros.

Nicaragua recibe apoyo de Taiwán para emergencias



Foto: Convenio entre Taiwán y Nicaragua con el SINAPRED / TN8

Ahora Nicaragua contará con conocimientos necesarios para atender las inundaciones y es que gracias a Taiwán, el país podrá fortalecer las alertas tempranas y así prevenir las amenazas y reducir la vulnerabilidad.

El país firmó con delegados de la nación asiática un acuerdo específico que ayudará a atender las emergencias que causan las inundaciones.

"Este es un convenio que viene haciendo seguimiento y continuación de los convenios que anteriormente hemos desarrollado con Taiwán. Desde el año 2009 iniciamos el primer convenio sobre las capacidades del sistema de información geográfica", manifestó Vladimir Gutiérrez, co-director del INETER. Detalles

Vacunación contra el COVID-19 a personas con problemas cardíacos



Foto: Vacunación a pacientes con problemas cardíacos en Managua / TN8

Las autoridades del Ministerio de Salud pública de Nicaragua, iniciaron este miércoles 24 de marzo la vacunación voluntaria para evitar el coronavirus y se hizo a pacientes que tienen problemas cardíacos.

"Yo soy crónica, padezco de azúcar, del corazón y la presión alta. Esta vacuna me viene tremendo, gracias a mi presidente Daniel Ortega y a la Vicepresidente Rosario Murillo, que son los que se acuerdan de todos los pobres y me siento muy feliz. A seguir viviendo unos cinco años mas, y estoy esperando la segunda dosis que me la programaron para el 14 de abril", afirmó Rafaela Martínez, habitante del barrio El Recreo en Managua, quien recibía su vacuna en el centro de salud Altagracia, Distrito III de Managua. Lea más

Nicaragua presenta cifras con que cerró economía en 2020



Foto: Presentación de datos económicos desde el BCN / TN8

El Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, presentó un informe sobre el Estado de la Economía y las Perspectivas a marzo de 2021, en el que se destaca un pronóstico favorable.

En el 2020 la economía de Nicaragua y de la región se vio afectada por el COVID-19, situación a la que se sumó el embate de los huracanes Eta e Iota. Por ello, las autoridades implementaron una serie de medidas para preservar la estabilidad macroeconómica y atender las necesidades inmediatas.

“Por el lado de la política fiscal, se destinaron recursos para atender el mayor gasto en salud y en atención a los desastres naturales. Se mantuvieron programas sociales y de inversión pública, a la vez que se salvaguardó la estabilidad laboral de los empleos públicos”, dijo el presidente del BCN, Ovidio Reyes. Detalles

Detienen a desalmada madre por maltrato a menor de 6 años



Foto: /¡Desgarrador! Maltrato hacia una niña de 6 años en Bilwi/TN8

Consternada se encuentra la población de Bilwi, luego de conocer de un caso de violencia extrema en contra de una pequeña de apenas 6 años de edad.

Un video subido en la red social Facebook se viralizó rápidamente donde se observa como una mujer sin corazón golpea sin piedad a una niña, dándole puñetazos en el rostro, empujones y hasta patadas que terminan derribándola al suelo.

El hecho se conoció este pasado martes cuando vecinos dieron aviso a las autoridades, y asimismo fue subida en la red social. Nota completa