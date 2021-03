Foto: Camión cargado de malanga se da vuelta en la carretera Jinotega-Matagalpa/TN8

En horas tempranas de la noche de este martes en la carretera Jinotega-Managua por el sector El Guayacán se registró un accidente de tránsito, donde un camión cargado de malanga se dio vuelta, al parecer el percance se dio por fallas mecánica, afortunadamente no hay víctimas humanas solo daños materiales.

En información que logramos recabar, el camión viajaba de Jinotega hacia Managua el que trasladaba varios sacos de productos perecederos (malanga) esta ruta desde de la salida de Jinotega hasta llegar al empalme del Guayacán, los vehículos vienen la mayor parte solo bajadas lo que muchas veces provoca recalentamiento en el sistema de frenos.

Al parecer estos fue lo que sucedió con el camión marca internacional con placa CT 8727 conducido por el señor Manuel Mora, el que al llegar al lugar en mención hay un empalme y cuando el conductor quiso frenar, estos ya no le respondieron, para no irse a estrellar contra unas casas que estaban de frente realizó un giro hacia su derecha y debido al peso de la carga está lo halo dándole vuelta al camión.

Maniobra que realizó Mora no pudo evitar que el camión quedara dando vuelta y toda la carga cayó a orillas de la vía, “quise frenar pero los frenos se re calentaron y por evitar una tragedia mayor busque como agarrar la carretera para Sébaco pero el viaje que traía más el peso no me dejo", comentó el conductor del camión.

Daños materiales

Afortunadamente no hay víctimas humanas ni lesionados más que todo solo fue el susto y los daños materiales tanto en el camión como en la mercadería que transportaba. Minutos más tarde llegó otro camión quien llevaría la carga hasta su destino final.

Las recomendaciones especiales en estos tiempo de Semana Santa donde hay muchas presencia de personas en las carreteras quienes se trasladan a los centros turísticos, es por eso de se debe revisar bien los vehículos para evitar tragedias en las familias nicaragüenses.