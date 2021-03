Anciano de 82 años es arrollado por un motociclista en Juigalpa

Foto: El Señor de avanzada edad fue auxiliado por el motociclista que lo impactó y otras personas/TN8

Mientras intentaba cruzar la vía, el anciano Francisco Zuniga de 82 años de edad, fue atropellado por un motociclista y producto de eso la víctima además de caer tendido sobre el pavimento, resultó con lesiones graves en una de sus piernas.

El hecho tuvo lugar sobre la carretera Juigalpa hacia Managua, en las cercanías del semáforo del cementerio de la ciudad de Juigalpa departamento de Chontales.

Según información de testigos, el Señor intentaba cruzar la vía de Oeste a Este al momento que fue arrollado por Alberto García, quien conducía su motocicleta montañera.

El Señor de avanzada edad fue auxiliado por el motociclista que lo impactó y otras personas particulares que circulaban por el sector. Luego fue trasladado a la emergencia de la clínica previsional Asunción de Juigalpa, para ser valorado por médicos de turno.

"El Señor se me cruzó, ya no pude esquivarlo, yo venía del lado del hospital y el Señor iba cruzándose de lado a lado, había un vehículo parqueado que no dio visibilidad, cuando lo miro ya está saliendo a la vía. Si él resultó con lesiones en su pierna, parecía una posible fractura", expresó, Alberto García, conductor de la motocicleta.

Investigación

Mientras agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al sitio, a realizar las respectivas investigaciones de este accidente de tránsito.

Autoridades del orden, reiteraron su llamado a los conductores a respetar las normas de seguridad vial y conducir con precaución para proteger la vida.

De igual manera el llamado es a todos los peatones, cruzar las vías con precaución, evitemos este tipo de accidente que en ocasiones deja víctimas mortales.