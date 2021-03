Maniobra temeraria provoca triple colisión en Estelí

Triple colisión entre dos furgones y un camión en Estelí / Fotografía: Jairo Leiva-TN8

En horas de la tarde del jueves, al norte de Estelí se registró una triple colisión entre dos furgones y un camión.

El conductor de un camión que transportaba ganado trató de detenerse cuando una persona que conducía una camioneta repentinamente dio un giro hacia la izquierda para ingresar a una propiedad. Supuestamente ello provocó la triple colisión.

"Venía acompañado con Dios hermano, si no ha sido por el árbol que me sostuvo al borde de la carretera la historia hubiese sido otra, no queremos culpar a nadie, pero en esta ocasión la mala maniobra que hizo la camioneta que venía delante del camión ganadero provocara esta colisión. Gracias a Dios solo fueron golpes leves, hay que recordar que la prisa y el manejo temerario no deja nada bueno", refirió Herson Ramírez.

Para no impactar en la parte trasera del vehículo, Guillermo López quien circulaba en un furgón por el kilómetro 155 al norte del municipio de Estelí decidió salirse de la vía, en ese momento impactó con otro automotor pesado resultando lesionado su acompañante que fue trasladado a un centro hospitalario.

"Desde unos kilómetros atrás observé que el conductor del camión ganadero venía a exceso de velocidad, al parecer un vehículo que circulaba delante de él, hizo un giro inesperado por lo que frenó instantáneamente e igual lo hice yo que venía detrás en el mismo carril, traté de cambiarme de vía para no impactarlo, pero lamentablemente coincidimos con el otro furgón que venía de frente y colisionamos. Gracias a Dios solo hubo pérdidas materiales y mi acompañante que resultó con algunas heridas de consideración", dijo López, conductor del furgón.

Llamado a la prevención

Las autoridades hacen el llamado de no circular a exceso de velocidad, ni realizar maniobras temerarias para evitar estos tipos de accidentes.