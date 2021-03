Foto:Imprudencia podría costarle uno de sus pies tras ser arrollado por motociclista /TN8

La imprudencia al caminar podría costarle uno de sus pies a Juan Ramón Santana, quien fue arrollado por un motociclista de nombre Hernán Samuel Mendoza Martínez luego de que el lesionado se cruzará de forma repentina la vía.

Este accidente tuvo lugar de la rotonda de Monte Fresco hacia el sur, en las cercanías del INTA, Distrito VI de la capital.

El motociclista de 24 años ya se dirigía hacia su casa al momento del percance, del que de milagro salió bien librado.

"Yo vengo de lo más tranquilo, vengo del trabajo; que me voy a imaginar que algo iba a pasar. No se donde estaba ese sujeto, porque de la nada apareció, vengo con mis luces altas porque es un lugar oscuro; pero nunca lo vi, de repente se tiró o se cruzó, solo el sabe si no me vio o qué, porque ni tiempo de frenar tuve, todo fue en menos de un segundo", relataba Mendoza Martínez.

Foto:Imprudencia podría costarle uno de sus pies tras ser arrollado por motociclista /TN8

El lesionado de 22 años de edad quedó tirado sobre el pavimento y con una severa lesión en su miembro inferior izquierdo. A este llamado de emergencia acudió uno de los medios de la central de ambulancias, quienes estabilizaron y atendieron a este joven, llevándolo luego al Hospital Alemán Nicaragüense.

Imprudencia peatonal

Por su parte el motociclista aparte del susto que se llevó, terminó con algunas escoriaciones en el cuerpo. Familiares de este llegaron al lugar de lo sucedido para ver la forma de colaborar con las investigaciones que ya realizaban los agentes de tránsito del distrito correspondiente y de paso llevarse la motocicleta pues no optarán por tratar de que el lesionado se haga cargo de esto por lo provocado.

Al parecer, el lesionado andaba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia alucinógena, pues aparte de no sentir dolor, balbuceaba que nada le había pasado y que tenía que irse.