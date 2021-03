Foto: Enfurecidas abejas atacaron a una familia y varios animales domésticos en Estelí/TN8

En horas de la tarde del miércoles 17 de marzo del 2021, los Bomberos exterminaron una colmena de abejas que estaban ubicadas en el interior de una vivienda.

Estaban acostumbrados a observar las abejas que durante un año llegaban a su vivienda, pero nunca se imaginaron que en este lugar establecerán su colmena.

“Estaba en el patio de la casa cuando en ese momento observe que las abejas estaban agresivas y poco a poco salían más, fue en ese momento que alerte a mi esposa y ambos nos refugiamos en la vivienda. Lamentablemente las gallinas y el perrito que se encontraban aquí afuera no corrieron con la misma suerte porque a ellos si los atacaron” ,relató el propietario de la vivienda Marvin Zapata.

Posiblemente fue el calor o el ruido que provocó su agresividad atacando a la familia, pero los más afectados fueron varios animales domésticos.

“En ese momento me encontraba en mi casa y por suerte con la puerta cerrada, de pronto mi papá me llamó y me dijo que las avispas estaban alborotadas, por lo que evite salir y puse algunas sabanas en los orificios de la puerta para que no ingresaran, también le damos gracias a Dios que no se encontraban los niños que por lo general juegan en el patio, sino la historia hubiese sido otra”, dijo Joe Zapata, habitante del sector.

En coordinación con los Bomberos Unificados, acudimos al llamado que nos hizo la población, en donde primeramente controlamos a las abejas con humo y luego procedimos a retirar el enjambre que se encontraba en el interior de la vivienda", refirió Samuel Mairena, bombero unificado de Estelí.

Llamada de emergencia

"Recomendamos a la población a que si observan una situación como está realicen el llamado a nuestra institución para que no se expongan al peligro y que si igual quieren domesticar utilicen los apiarios y medidas adecuadas", mencionó Mairena

Una llamada de emergencia alertó a los Bomberos Unificados, que en una casa en la residencial ciudadela ubicada al noreste carretera que dirige hacia la Reserva Protegida Miraflor de Estelí, necesitaban de su apoyo para controlar esta situación.