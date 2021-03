Hombre resulta con quemaduras al tratar de apagar incendio en su vivienda

Cortocircuito en sistema eléctrico origina incendio en barrio de Managua / Fotografía: Benedicto Balmaceda-TN8

Pedro Alberto Rojas Artola de 45 años de edad, que se gana la vida como conductor para una empresa de seguridad, se disponía a bañarse para iniciar sus labores, pero solo salió del cuarto al baño y su vivienda era consumida por las llamas de un incendio originado supuestamente por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

La otra hipótesis es que dejó conectada la plancha puesta sobre la cama originando que el colchón tomara fuego.

"Ya me iba a trabajar, solo me estaba bañando cuando los vecinos me gritaron que se me estaba quemando la casa, ya ni me bañé y al ver las llamas a como podía con baldes con agua traté de sofocar el incendio pero no pude, así que comencé a gritar pidiendo ayuda a mis vecinos", dijo Artola.

Pedro Alberto Rojas Artola de 45 años de edad, quemado tras incendio en su vivienda / Benedicto Balmaceda-TN8

Su desespero por tratar de salvar los electrodomésticos y otras pertenencias que con mucho sacrificio ha logrado comprar causó que imprudentemente se metiera entre las llamas tratando de apagarlas, resultando con quemaduras de primer grado en el hombro y ambas manos.

"Se me quemó todo, el televisor, una grabadora, la cama, mi ropero y el cuarto por completo. Al querer apagar el fuego y sacar lo poco que podía me quemé el hombro, parte de la espalda y mirame las manos, gracias a mis vecinos no se me quemó toda", con tristeza manifestó el afectado.

Afortunadamente un niño de 7 años de edad, estaba jugando en el patio.

Labores de enfriamiento

Los bomberos llegaron a realizar solo las labores de enfriamiento y las investigaciones de las causas del siniestro.

"Nos cayó una llamada al número de emergencia sobre un incendio en vivienda, nos venimos rápido y era un cuarto. Es importante el aporte de los vecinos, ya lo tenían apagado, nosotros ya no hicimos ninguna técnica de extinción, el dueño resultó con quemaduras de primer grado en el hombro y la mano derecha, ahora solo procedemos a las investigaciones" dijo el comandante de regimiento, Jorge Viera.

Se aproximan las vacaciones de Semana Santa y los bomberos recomendaron desconectar las válvulas del tanque de gas, desconectar los electrodomésticos y si es necesario bajar los breaker, dejar recomendada la casa con algún vecino o familiar para evitar un incendio.