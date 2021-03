Serie empatada entre Costa y Granada con dos juegos pendientes

Foto: La Costa Caribe y el Granada lograron dividir la serie (1-1)/TN8

La Costa Caribe y el Granada lograron dividir la serie (1-1) con par de juegos suspendidos por lluvias en Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

El lanzador caribeño Norman St. Clair, logró blanquear al conjunto de los Tiburones del Granada 5-0 en el primer choque en el estadio Oncelo Martin Jackson de Siuna, enfrentó a 18 bateadores y solo Norvin Cabrera le ligó de imparable y propinó tres ponches.

El derecho caribeño contó con el apoyo del derecho Ernesto Glasgow quien en dos entradas recetó tres ponches a Los Tiburones de la Gran Sultana, concedido una base por bolas y Harold Morales le conectó el segundo imparable del juego.

Los caribeños en este juego conectaron nueve cañonazos destacando la ofensiva en Rommel Mendoza que ligó de 4-3, Brandon Fermín que ligó de 3-2 y un doblete de Nacer Rosales y Dwain Fox con cinco anotaciones. El juego lo perdió Cairo Murillo Jr., por los tiburones de Granada.

El segundo juego lo ganaron los visitantes del Granada al team costeño en Siuna por bloqueada 2x0, con una ofensiva de Los Tiburones de cinco imparables con dobletes de Harold Morales y Dey Paso y una bonita labor monticular del derecho Julio César Raudez Jr.

Los tiburones desde el inicio del juego golpearon al costeño Wilfredo Pinner con las dos únicas anotaciones del partido.

Suspensión

Los dos juegos que estaban programados para jugarse a primera hora de este lunes 15 de marzo en Siuna, fue suspendido por que el terreno de juegos no prestaba las condiciones para jugar béisbol.

Los árbitros realizaron la inspección a las 8:00 am y desde ese momento vieron que no había condiciones para jugar, sin embargo, tuvieron que esperar hasta las 10:00 am para tomar la decisión de suspender los dos juegos entre la Costa Caribe y Los Tiburones de Granada.

La Costa Caribe con par de juegos pendientes, está en el segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato nacional con 10-4, el Estelí está en la cima con 12-4, el tercer puesto lo ocupan Los Toros de Chontales con 11-5 y el en cuarto Chinandega con 10-6.

El próximo fin de semana el equipo de la Costa Caribe recibe a los melenudos de León en Bilwi que llegan en la posición cinco con balance de 9-7.