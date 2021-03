Hombre recibe estocada por su cónyuge en el sector del km 13.5 Ctra. vieja a León

Foto: Hombre recibe estocada por su cónyuge/ TN8

La noche de este domingo ocurrió una tragedia en el sector de Cedro Galán, kilómetro 13 carretera vieja a León, luego que una mujer asesinara a su pareja propinándole una estocada en la tetilla izquierda.

La víctima fue identificada con el nombre de Ramón Alberto Ramírez de aproximadamente 38 años de edad, quien presuntamente se ahogó con su propia sangre luego que su pareja le propinará la estocada.

La presunta agresora identificada como Ana Rosa Espinoza, tenía dos años de convivir con el fallecido quienes según testigos, en el momento del hecho ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

"Ellos se fueron a tomar licor, se vinieron juntos; en un lapso de tiempo pasó la mujer y yo le pregunté por mi hermano y me dijo que no sabía donde estaba, que era posible que anduviera dejando el carretón; más tarde ella me preguntó de que si él andaba arriba y yo le dije que yo había ido a ese lado pero que no lo había visto", expresó Lidia Ramírez, hermana la víctima.

"Luego yo hice como que me iba a mi casa, pero me quedé esperando porque yo la miraba a ella rara, como que ocultaba algo; por lo que decidí ir donde mi hermano y lo vi tirado en el suelo; ella le ponía las manos en el pecho y se le caían; en ese momento yo me fui a buscar a mi otra hermana y le dije que le habían hecho algo a 'Moncho', entonces la mujer de mi hermano apagó la luz y cerró la puerta fue ahí donde mi hermana le gritaba que le abriera y al final le abrió y fue ahí donde vimos a mi hermano que estaba tirado en el suelo con una estocada en la tetilla", añadió Ramírez.

Familiares de Ramírez relataban que anteriormente la pareja habían tenido conflictos por culpa del alcohol y que Ana Rosa era una persona agresiva, razón por la cual ellos siempre mantenían distancia con su hermano.

"Ellos tenían tal vez unos 2 años de estar juntos y siempre que tomaban se vivían matando; nunca dejaron ese guaro, y ella era como tóxica porque si mi hermano volteaba a ver a alguien ella le reclamaba", agregó Ramírez.

Al lugar se hizo presente la Policía Nacional quienes están a cargo de realizar las investigaciones necesarias para dar con las verdaderas causas del hecho y determinar la culpabilidad de ambas partes.

De igual manera al suceso llegó una unidad del Ministerio de Salud, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para colaborar con la policia en las investigaciones que se estarán llevando a cabo.