Recuperan cuerpo del joven que falleció ahogado en Xiloá

Cruz Roja Nicaragüense logró recuperar el cuerpo del joven Gabriel Vargas, de 21 años de edad



Después de varias horas de búsqueda un equipo de Cruz Roja Nicaragüense logró recuperar el cuerpo del joven Gabriel Vargas, de 21 años de edad, quien a eso de las tres de la tarde de este pasado sábado 13 de marzo desapareció en las aguas del balneario Xiloá.

Familiares de joven entre gritos y lágrimas de tristeza por el fallecimiento de su pariente decidieron trasladarlo en un camión a su casa de habitación par realizar la vela de cuerpo presente y posteriormente darle cristiana sepultura.

Según relato de los familiares de Vargas andaba en estado de ebriedad y decidió internarse en las aguas de este popular balneario y a pesar que ellos le gritaban que no fuera tan lejos este hizo caso omiso.

"Mi familia viene de Managua a divertirse, yo vivo aquí cerca de Xiloá y me llamaron para avisarme que mi sobrino se había ahogado, dicen que se metió al agua y vieron cómo se hundía, intentaron ayudarlo pero como no saben nadar no lograron sacarlo y después ya no lo vieron más así que llamaron a la Cruz Roja. Esto es un golpe duro para la familia porque no esperábamos que pasara algo así de doloroso", expresó Liliam Calero, tía del fallecido.

Una vez que el joven llegó a las boyas ubicadas para el límite donde pueden llegar los bañistas, testigos aseguran que vieron cómo se hundía pidiendo ayuda.

Por su parte doña Elena Ramos, bañista que visitó esta lugar comentó: "Yo miré las manos de él cuando se estaba hundiendo y varios querían ayudarle. Yo ando aquí pero ando pendiente de mis hijos hay que tener mucha precaución cuando andemos en lugares así, yo no sé nadar así que no entro al agua para evitar una desgracia, pobre familia ojalá puedan encontrarlo porque es algo triste".

Para evitar tragedias lamentables se recomienda tener precaución al ingresar al agua, si no sabe nadar manténgase a la orilla y por ningún motivo entre al agua si anda en estado de ebriedad.