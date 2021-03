Joven de 20 años pierde la vida en la laguna de Apoyo

Esta mañana perdió la vida el joven Milton José López Espinoza, de 20 años de edad. Foto: TN8

Los días de verano registran ya visitantes en los destinos turísticos, pero también la fatalidad para algunos, esta mañana tras llegar con unos amigos a la laguna de Apoyo para refrescarse en sus aguas perdió la vida el joven Milton José López Espinoza, de 20 años de edad.

A orillas del cuerpo de Milton lloraban incontrolables sus amigas, quienes vieron que entró a las aguas y a pesar de pedir socorro no pudieron rescatarlo, cabe destacar que en este sector la ayuda se vuelve nula ya que es una parte alejada.

"El era de Nindirí yo soy de Masaya, andábamos recreándonos, nos estábamos bañando yo me metí primero porque yo se nadar y yo le dije mira hasta cierto punto podés meterte porque ahí está hondo, estábamos ahí en la orilla y el viento lo siguió llevando para allá, ya cuando el sintió ya no podía, ya no tocaba la arena empezó a ahogarse, el agua se lo llevó para allá, lo empujé todavía pero el viento no me ayudó, se me subió encima y tragué agua bastante, lo tuve que soltar sino me hubiera ido con él", mencionó el amigo de la víctima identificado como Ivan.

#Nicaragua | Joven de 20 años originario de #Nindirí, pierde la vida tras sumergirse en las aguas de la laguna de Apoyo en horas de esta mañana. pic.twitter.com/ho5FyODTFN — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 13, 2021

Lee también: Hombre es atacado por un Cuajipal en la Isla de Ometepe

La Policía Nacional se presentó al lugar también de la tragedia, fueron informados los familiares, quienes llegarían hasta este punto para trasladar el cuerpo hasta su casa de habitación en el municipio de Nindirí.

La laguna de Apoyo es uno de los atractivos turísticos que registra una gran visita de turistas durante esta época, pero es necesario hacer un llamado a la precaución de los mismos, ya que es una laguna de origen volcánico y su cráter en forma de embudo para quienes no saben nadar resulta un peligro, evitar el consumo de licor y espera un tiempo prudente para entrar a las aguas si ha ingerido alimentos.