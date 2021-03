Foto: Hombre es atacado por un Cuajipal en la Isla de Ometepe/ TN8

Al Centro de Salud del municipio de Altagracia fue a parar un hombre luego de ser mordido por un feroz Cuajipal, la víctima fue identificada como Erasmo Barrios de 38 años edad, quien andaba pescando junto a unos amigos en el sector de La Ceiba, cercano al Río Istiam en la Isla de Ometepe.

Según Erasmo, el animal lo atacó mientras pescaba con una atarraya con el agua a la altura del pecho, al final vecinos del hombre humanamente decidieron llevarlo hacia el centro de salud luego de presentar un poco de fiebre.

“Yo tiré la atarraya y sentí que me jalo la mano, cuando me queje mi amigo me dijo que si había agarrado un guapote entonces yo le dije que algo me pegó, sin embargo yo seguí pescando; después que la sangre ya se enfrió ya no aguante y cuando llegue a la casa, ahí cerca de un chagüite caí; una vecina me tomó la temperatura y entonces me dijo que me fuera para el hospital porque la mordida de ese animal es helada, ya he andado pescando ahí y nunca me ha pasado nada, hasta hoy”, expresó Erasmo Barrios.

Según una vecina de Erasmo que prefirió omitir su identidad, encontró al hombre tirado en un chagüite por lo que de inmediato fue a buscar ayuda, aparentemente el hombre andaba pescando en estado de ebriedad.

“Yo me lo encontré ahí tirado en un chagüite entonces fui a buscar a una señora y ella me dijo que lo llevaramos al centro. Él andaba tomando con otros amigos y a la misma vez pescando, su hijo que lo podía traer no estaba y pues aquí andamos haciendo una obra de caridad con este hombre que lo mordió un Cuajipal”, comentó su vecina.



Lugareños comentaron que el Cuajipal es un animal pequeño familia de los cocodrilos, es el rey de los humedales y su conducta frente a los humanos no es agresiva sin embargo si se siente amenazado puede reaccionar de manera feroz y más si se trata de un Cuajipal hembra con crías.