Accidente de tránsito deja a un motociclista severamente lesionado en Managua

Foto: Accidente de tránsito deja a un motociclista severamente lesionado/ TN8

El viajar distraído al volante provocó un accidente de tránsito en el sector de la Plaza las Victorias, luego que el conductor de un automóvil impactara con el piloto de una motocicleta repartidora causandole numerosas lesiones en su cuerpo.

Y es que el conductor del automóvil Hyundai con placa M 191 617 aparentemente no se percató del cambio de luz del semáforo y arrancó sin fijarse si era la señal que le daría el pase, causando que la motocicleta impactará a un costado del auto.

"La verdad es que yo tuve la culpa de que esto ocurriera, pero no fue con intención; yo estaba esperando el pase del semáforo pero me distraje mientras planeaba que íbamos a traer del súper para las compras de este mes; en ese momento yo voltee a ver los semáforos, pero confundí la señal con la que da pase con dirección hacía el lago y arranque, no lo mire todo fue de repente, solo sentí el impacto", expresó Álvaro Martínez Martínez, conductor del auto.

Lee también: Motorizado provoca accidente de tránsito en Rivas

Foto: Accidente de tránsito deja a un motociclista severamente lesionado/ TN8

La motocicleta marca Serpento con número de placa M 144 093 era conducida por el joven identificado como Kevin José Luna Torrez, quién se dirigía ha dejar un pedido en el momento que tuvo el terrible percance, que le hizo que fuera a parar a un hospital.

Según testigos que presenciaron el percance el motociclista viajaba en su preferencia al momento del choque evitando que pudiera esquivar al auto, ya que no se esperaba que algo de esa magnitud ocurriera.

"El de la moto parece que iba a dejar un pedido y en cuanto el semáforo cambió la luz arrancó rápido y en ese momento el carro igual, cuando ambos dieron el encontronazo, pensábamos que el de la moto había muerto, pero nos acercamos y estaba vivo pero no se podía levantar", mencionó un testigo que presenció el hecho.

Foto: Accidente de tránsito deja a un motociclista severamente lesionado/ TN8

Miembros de una unidad de la central de ambulancia del Ministerio de Salud, le brindaron atención prehospitalaria al motociclista siendo este trasladado al Hospital Militar donde descartaran si presenta lesiones de gravedad.

Agentes policiales llegaron al lugar y realizaron las investigaciones necesarias con el objetivo de encontrar las causas exactas que ocasionaron el accidente.